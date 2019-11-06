台灣民眾黨不分區立委金曲歌后入列 時代力量: 有信心維持第三大黨

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 為搶攻明年大選國會席次，各政黨積極布局不分區立委名單，台灣民眾黨昨日傳出部分不分區名單人選曝光。

台灣民眾黨不分區名單預計下周公布，確定提34席，其中20席海選，名單包括「獨掌青農」翔琪檸檬茶創辦人詹翔欽、金曲獎台語歌后江惠儀等人，都確定被列入不分區名單。

《聯合》 今(6)日引述民眾黨秘書長張哲揚表示，海選報名人數268，43人進入決選，日前已先面試過一輪，不過主席柯文哲堅持還要個別面試一輪以確定排序，預計下周公布。

柯營幕僚表示，民眾黨的民調大概都有百分之十幾，算下來，安全名單大約就是六席，目標是衝到八到十席，名單預計下周公布。

另一方面，報導也引述時代力量主席徐永明表示，時力不分區名單從改革出發，「人選會比藍、綠、民眾黨都要亮眼」，席次目標「坐四望五搶六」，預計下周二(12)日會公布完整名單。

徐永明說，有信心維持國會席次第三大黨地位。時力不分區名單先前傳出鎖定台北市前都發局長林洲民及北市市政顧問翟本喬，黃國昌排在第四或第六，但林洲民否認傳聞，黃國昌則稱無個人意願問題，尊重黨中央安排。

多家媒體均報導，時代力量黨主席徐永明拋出和民眾黨合作想法，並盼台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲對囤房稅表態。柯文哲3日曾說，要看合作項目，例如雙方在居住正義政策的主張就相當接近。