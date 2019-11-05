出席婦女庇護安置大會　蔡英文：持續落實台灣性別平權

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（5）日赴高雄出席第四屆世界婦女庇護安置大會時表示，台灣一直致力落實性別平權，而身為國際社會的一員，未來也將持續促進全球的性別平等。

蔡總統今日以英文致詞表示，全球婦女遭受許多不同形式的歧視和暴力威脅，而台灣結合了婦運人士及政府的努力，在性別平等方面，已取得進展，例如1998年制定的《家庭暴力防治法》、2002年制定的《性別工作平等法》，以及在2004年通過的《性別平等教育法》等。

蔡總統接著表示，婦女確實是支持台灣社會的骨幹，在政治方面，台灣國會女性議員比率將近四成，名列全球第10名，而在政府機關和國營事業機構擔任主管職的女性，也超過四成。

蔡總統指出，參照聯合國公布的性別不平等指數評比來看，台灣是亞洲性別平等排名最高的國家，此外，世界銀行（World Bank）公布的「2019年女性、經商與法律」報告當中，台灣也是亞洲第一名。

此外，蔡總統提及，台灣作為負責任的國際社會成員，一直致力落實真正的性別平權，經過漫長而艱難的過程，台灣終於在今年5月成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

蔡總統指出，儘管如此，台灣還有很漫長的路要走，期許和全球的夥伴一起努力，共同促進全球的性別平等。她也期盼透過這次全球婦女庇護網絡組織（Global Network of Women's Shelters）舉辦的大會，與各國交流，在未來幫助更多的婦女和兒童，免於暴力的威脅，並享有尊嚴及平等的生活。