新北校園宛如「諾亞方舟」 雙峰國小種下千株臺灣原生植物

新北市教育局今(5)日在雙峰國小舉辦「2019植樹嘉年華-生態雙峰 follow me-永續環境有go綻」活動，教育局副局長蔣偉民與雙峰國小親師生、家長志工、台灣原生植物保育協會、台北金鷹扶輪社、青潭國小與雲海國小，一同種下1,100株台灣原生植物，將雙峰國小打造為台灣原生植物的「諾亞方舟」生態學校。
蔣偉民副局長表示，新北市推動環境教育的「校園諾亞方舟計畫」，以建置生物多樣性生態校園的理念，讓生態服務學習能豐富學生學習素養，今天號召250人一起種下1,100株台灣原生的植物，包括喬木、灌木、藤本及草本植物，透過植樹改造環境，讓小朋友以及附近居民可以近距離感受蟲鳴鳥叫的生態環境，也期盼雙峰、青潭及雲海國小串連三校策略聯盟，共同綻放孩子的未來亮點。
五年丙班鍾凱羽同學說：「這次植樹活動之前，我們已經先翻土、除草、整地、挖洞，也學到了種樹的要領，並在植樹活動當天種下未來的綠樹與希望，非常期待這些樹木長高的模樣」。擔綱獨輪車表演的四年甲班藍翊庭同學說：「這次我們獨輪社的小朋友都很期待植樹嘉年華當天的演出，希望透過我們峰獨輪的認真演出，可以讓雙峰國小展現更多的活力與熱情，也希望這些植物未來都能在這裡開花結果，吸引更多美麗的蝴蝶和鳥類住到雙峰國小的校園裡。」
台灣原生植物保育協會致力於原生植物的育苗與栽種，自民國100年起每年辦理1至2次的植樹嘉年華，讓適合在這塊土地、天候、環境的原生物種能深耕我們的土地。希望讓與生活息息相關的原生植物，不因強勢的外來種而消失，並且跟民眾分享在正確的時間正確種樹，形塑植樹改造環境生態成就未來的美麗願景。
教育局表示，今日也在植樹區舉行時空膠囊活動，一起寫下對地球及這片土地的祈願祝福詞並放入時空膠囊的玻璃瓶中，期待日後綠樹成蔭、生態豐富，讓學校能成為台灣原生植物基地及環境教育示範場域，並涵養學生新課綱社會參與的核心素養。