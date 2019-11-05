新北校園宛如「諾亞方舟」 雙峰國小種下千株臺灣原生植物

新北市教育局今(5)日在雙峰國小舉辦「 2019植樹嘉年華-生態雙峰 follow me-永續環境有go綻」活動， 教育局副局長蔣偉民與雙峰國小親師生、家長志工、 台灣原生植物保育協會、台北金鷹扶輪社、青潭國小與雲海國小， 一同種下1,100株台灣原生植物， 將雙峰國小打造為台灣原生植物的「諾亞方舟」生態學校。

蔣偉民副局長表示，新北市推動環境教育的「校園諾亞方舟計畫」， 以建置生物多樣性生態校園的理念，讓生態服務學習能豐富學生學習 素養，今天號召250人一起種下1,100株台灣原生的植物， 包括喬木、灌木、藤本及草本植物，透過植樹改造環境， 讓小朋友以及附近居民可以近距離感受蟲鳴鳥叫的生態環境，也期盼 雙峰、青潭及雲海國小串連三校策略聯盟，共同綻放孩子的未來亮點 。

五年丙班鍾凱羽同學說：「這次植樹活動之前，我們已經先翻土、 除草、整地、挖洞，也學到了種樹的要領， 並在植樹活動當天種下未來的綠樹與希望， 非常期待這些樹木長高的模樣」。 擔綱獨輪車表演的四年甲班藍翊庭同學說：「 這次我們獨輪社的小朋友都很期待植樹嘉年華當天的演出， 希望透過我們峰獨輪的認真演出， 可以讓雙峰國小展現更多的活力與熱情， 也希望這些植物未來都能在這裡開花結果， 吸引更多美麗的蝴蝶和鳥類住到雙峰國小的校園裡。」

台灣原生植物保育協會致力於原生植物的育苗與栽種， 自民國100年起每年辦理1至2次的植樹嘉年華， 讓適合在這塊土地、天候、環境的原生物種能深耕我們的土地。 希望讓與生活息息相關的原生植物，不因強勢的外來種而消失， 並且跟民眾分享在正確的時間正確種樹， 形塑植樹改造環境生態成就未來的美麗願景。

教育局表示，今日也在植樹區舉行時空膠囊活動，一起寫下對地球及 這片土地的祈願祝福詞並放入時空膠囊的玻璃瓶中， 期待日後綠樹成蔭、生態豐富， 讓學校能成為台灣原生植物基地及環境教育示範場域， 並涵養學生新課綱社會參與的核心素養。