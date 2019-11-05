台股「逐筆交易」明年3月將上路　富邦邀入擬真平台3C、家電帶回家

臺灣證券交易即將於2020年3月23日起實施盤中全面逐筆交易 ，不同於過去投資人的交易方式，所謂的「逐筆交易」 就是隨到隨撮合，可以立即成交、不用等待，不像現在集合競價，每 5秒撮合一次，因為逐筆交易的特性是隨到隨撮合， 因此一筆委託可能瞬間產生多個成交價格。 為讓投資人在制度上線前熟悉逐筆交易撮合方式、新式委託種類， 以及資訊揭示之頻率，富邦證券特別在富邦e01與富邦e+電腦及 手機版推出「富邦擬真平台」，讓投資人可以在交易日盤後14: 30-17:00時段進行模擬交易， 搶先體驗逐筆交易的速度感及多元委託方式。

即日起至2020年3月22日止推出長達半年的抽獎活動， 只要當日成交任一筆台股， 並透過富邦擬真平台成交三筆不同種類新式委託（限價IOC、限價 FOK、市價IOC、市價FOK、市價ROD），就可以抽Dys on空氣清淨機、GoPro、掃地機器人、AirPods二代等 多項豐富大獎， 只要投資人透過富邦擬真平台成交新式委託及台股成交的天數愈多， 中獎機率越高，本抽獎活動詳細內容及活動限制請詳https:/ /www.fubon.com/securities/ continuous-trading/index.html# section-event1。參加富邦證券「擬真體驗獎不完」 活動，還可以好事成雙、同步參加證交所舉辦之「好禮週週抽」， 讓投資人每天定期上富邦擬真平台成為一種習慣， 富邦證券更特別拍攝富邦e01與富邦e+操作影片， 讓投資人可以跟著影片循序漸進，體驗逐筆交易的各式嶄新功能。

台股逐筆交易上線，除了增加多項委託種類，新制在撮合速度上， 將原本盤中的「每五秒一撮」的集合競價改為「隨到隨撮」， 逐筆交易未來將有6種委託單，大致分為3類︰包括ROD委託（ 市價/限價當日有效），就是所謂「當日有效單」， 只要投資人掛出委託後，當日一直到收盤都是有效的；至於IOC委 託（市價/限價立即成交或取消），是「立即成交否則取消」 的意思，就是掛出委託單當下，允許部份成交，殘餘委託不會留存， 需要再重新委託；而FOK委託（市價/限價全部成交或取消） 則是「立即全部成交否則取消」，在掛單當下， 市場上必須有足夠的委託單可以成交，否則全部刪單。 與現行的集合競價制度大不相同，因此， 投資人可透過富邦證券所提供的擬真平台註冊並體驗下單，熟悉RO D、IOC和FOK等各種新式委託的下單方式及了解其差異， 進而調整自身的看盤及交易習慣。

富邦證券擬真平台有四大特色：第一、 投資人透過現有交易系統申請擬真平台帳號， 就能直接進行模擬交易，體驗逐筆交易新制的環境；第二、 富邦證券擬真平台提供完整體驗，涵蓋2020年3月23日起實施 之全部新種委託，讓投資人能搶先嘗試各種委託單的策略運用﹔ 第三、為突破投資人適應新介面的門檻， 富邦證券擬真平台操作方式與原富邦e01及富邦e+均相同， 投資人可依原本的操作習慣進行虛擬下單；第四、 以往證券委託單只能改量或刪單重新委託，新制開始實施後， 可以更改盤中未成交的ROD限價委託單的價格。富貴要人幫， 擬真下單找富邦！若有相關問題請至富邦證券網站(www. fbs.com.tw) 或洽客服專線0800-073-588，由專人提供解答及服務。