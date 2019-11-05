中華電信跨足VTuber　率先推出HiNet光世代虛擬偶像

中華電信身為資通訊產業龍頭，對於數位領域人才的培植行之有年， 為鼓勵多元、年輕、創意能量，中華電信在國內電信業首創舉辦了「 HiNet光世代虛擬偶像創作大賽」，透過賽事徵選首任HiNe t光世代原創虛擬偶像，此次賽事從開跑徵稿、評選， 到網路人氣投票，歷經五個多月，於今日(11/5)舉辦頒獎典禮 ，本次獲得金獎的原創虛擬角色，將出任HiNet光世代的品牌代 言人。中華電信更宣布為迎接5G時代，首任HiNet光世代虛擬 偶像，將廣泛結合應用於5G、AR、VR等多元科技領域， 為消費者打造新一代科技與娛樂產業結合的絕佳體驗。

Net光世代虛擬偶像創作大賽為電信業首創的VTuber創 作賽事，受到國內外創作者的熱烈響應，總計吸引多達745位創作 者投稿報名，最終符合規範入選作品高達432件，充分感受到年輕 創作者充沛的創意能量。本次評選以品牌精神、產品特色、 企業形象等創意詮釋角色設計，中華電信邀請產官學界相關領域專家 ，組成專業評審陣容進行評選，包含評審長前VTuber製作人兼 動漫專欄作家hinac、國際影展得獎動畫導演薛佑廷、 流行娛樂跨界王黃子佼、 國際人氣插畫家蚩尤及中華電信行銷處協理陳建志。 為了選出符合民眾心目中最佳代言人，更舉辦網路人氣票選， 將得票數列入作品總成績計算，最終選出金、銀、銅、潛力獎各1名 、佳作8名，並由金獎的原創虛擬角色出任成為HiNet光世代的 品牌代言人。

中華電信總經理郭水義表示：「中華電信具有全國網路基礎優勢， 同時非常看好台灣優秀的科技、文創人才與文化創意能量，本次藉由 『HiNet光世代虛擬偶像創作大賽』，讓人才、創意相互結合， 激盪出各種別具特色的數位應用優秀成果， 加速臺灣數位經濟的發展。此外，中華電信積極發展5G創新應用， 投入各項資源不遺餘力，這次HiNet光世代原創虛擬偶像的誕生 ，將結合5G、AR、VR、線上客服等技術， 發展實體門市的虛擬客服， 未來將透過首任虛擬偶像代言人以更多元的數位應用與年輕族群溝通 ，秉持永遠走在最前面的企業精神， 致力為消費者帶來最優質的服務。」

頒獎典禮現場除了一次展出本次賽事12件得獎作品， 更特別邀請知名「虛擬偶像小空」擔任主持人， 於現場展現虛擬與真人即時互動，另外更以表演嘉賓的身分， 以勁歌熱舞的表演帶動現場氣氛。 本次賽事於網路投票活動期間即斬獲超過萬名網友的支持， 中華電信為回應網友們的熱情，更將HiNet光世代虛擬偶像進行 3D化角色建模，並於11月21日「WirForce電競展」 中，舉辦角色發表會， 屆時將會以尖端動態捕捉技術與創新娛樂內容， 為消費者帶來更新穎的互動表演，期待與消費者見面!更多活動資訊 請洽HiNet光世代虛擬偶像創作大賽官網：https:// hinetidol.hinet.net/index.jsp