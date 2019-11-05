宜蘭綠舞ITF 台北國際旅展現場好康連發

2019「ITF台北國際旅展」將在11月8日至11月11日於南港展覽館登場，擁有全台唯一日式主題園區的宜蘭綠舞國際觀光飯店(攤位編號 M1905)祭出多樣化商品，推出超值一泊二食住宿券及餐券，折扣最低39折起！

其中，住宿美饌好康雙享「玥-山景雙人客房一泊二食」NT$6,500（原價NT$13,156）及「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券+風呂券」NT$1,580（原價NT$3,356），泡湯後能品嘗主廚嚴選的珍味套餐，為開賣以來詢問度最高的熱門產品；全園區最划算「豪華湖畔Villa」，旅展價僅需NT$21,700（原價NT$55,000），經典獨立一棟和式風格設計客房，讓您一覽宜蘭平原之美！另外，綠舞日式主題園區除了經典日式浴衣及抹茶體驗之外，近期也推出全新活動，主打日本式園林作畫體驗「枯山水」以及源自京都、做為祈求好運的「鏡繪馬」DIY，讓大小朋友寓教於樂，充分體驗道地日式氛圍！

而為回饋廣大消費者，飯店於旅展期間更是祭出好康大放送，凡於11月1日至隔年1月31日，憑旅展票券於館內住宿或消費，即可參加忍者體驗或抬神轎活動；於12月31日前入住，再贈每房「綠舞金鑽鳳梨酥」及「綠舞茗香茶禮盒」各乙盒；現場購買單筆購買住宿券，每房加贈抹茶體驗券及風呂券，12歲以下享加床不加價，還可抽台北至沖繩來回機票乙張；單筆滿3萬元再加碼其中一張住宿券假日不需補差價，讓您輕鬆出門省更多！此外，飯店更與台新銀行合作，現場消費滿NT$8,000，即贈送「肌膚之鑰-精萃光采旅行組」(限量30份)，刷Line pay每筆消費更享有3%點數回饋！

詳細資訊請洽綠舞官網或訂位專線:03-960-3808轉2001/2501