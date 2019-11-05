台灣民眾若申請中國護照　外交部：依法註銷原護照

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中國昨(4)日公布對台26條措施，包括民眾可向中國駐外領使館尋求領事保護及申請旅行證件。外交部今(5) 日說，台灣民眾向中國使館申請旅行文件有違法之虞，並呼籲注意可能的政治效應，以免落入中國圈套。

中央社引述外交部發言人歐江安表示，依台灣地區與中國地區人民關係條例規定，台灣人民不得領用中國護照。至於台灣民眾申請中國護照，外交部是否會註銷其台灣護照，歐江安補充說，依護照條例第25條是應註銷，但須由權責機關依據兩岸關係條例規定註銷其戶籍並通知外交部，領務局即會依法註銷其護照。

中國官方昨推出對台26條措施，其中第14條明載「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」。旅行業者透露，中國先前就已提供旅行證件，以便台灣人順利前往俄羅斯、中亞等前蘇聯國家。

對此，外交部亞西及非洲司副司長羅靜如今在外交部例行新聞說明會回應記者詢問時表示，向中國申請旅行文件，不符合中華民國法規。

相關新聞 【快訊】選前統戰？！ 中國再對台灣推出「26條措施」

台灣外交部、陸委會回嗆中國「26條措施」：名為惠台、實則利中

不過，她強調，外交部致力提升台灣民眾赴海外的簽證便利，台灣護照好用度持續上升，例如，俄羅斯今年以來，已分次將台灣納入俄羅斯遠東地區、加里寧格勒州、聖彼得堡市及列寧格勒州電子簽證適用對象。

對於中國提出對台26條措施，外交部發言人歐江安回應表示，這當然是「侵犯中華民國台灣的主權」，外交部在全球有109個駐外館處，提供台灣民眾有效、迅速的領務服務與領事探視權等，運作良好。台灣人民在海外，中華民國政府會予以保護；中國政府提出的對台措施，實際上是「惠中」，也是統戰的一貫伎倆。

她重申，外交部嚴正聲明，中華民國台灣是主權國家，政府對台灣人民行使領事權與中國無涉，不需要、也不會委託中國政府代為行使。中國政府提出的相關措施，只不過是在推銷「一國兩制台灣方案」，意在最終併吞台灣；她強調，拒絕一國兩制是台灣2300萬人民不分黨派的共識，中國政府假意惠台，不會得逞。

相關新聞 【快訊】選前統戰？！ 中國再對台灣推出「26條措施」

台灣外交部、陸委會回嗆中國「26條措施」：名為惠台、實則利中

歐江安指出，台灣護照持有者享有到168個國家或地區的免簽、落地簽證或電子簽的待遇，好用度遠超過中國護照。

另外，她說，就外交部了解，台灣民眾在海外有需要向中國使領館尋求協助的情形是比較少的。

她也提醒，如果台灣民眾在海外向中國使館求助，有變成政治導向的風險，將被中國政府用來作為台灣人民認同「一國兩制」的政治性的輸出，她呼籲台灣民眾要謹慎，勿落入中國的圈套。

此外，先前傳出台灣民眾想到北韓旅遊，因此偷偷申請中國護照。歐江安指出，生在台灣、長在台灣基本上持有的是中華民國護照，若國民申請中華人民共和國的護照，有適法上的疑慮。

相關新聞 【快訊】選前統戰？！ 中國再對台灣推出「26條措施」

台灣外交部、陸委會回嗆中國「26條措施」：名為惠台、實則利中