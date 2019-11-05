萬豪集團台中萬楓酒店 台北ITF國際旅展 限量住宿餐飲優惠

隸屬Marriott萬豪國際酒店集團旗下，也是全台唯一的萬楓品牌於去年12月落腳台中；深受商務人士與自由行旅客喜愛，成為旅客造訪台中的住宿首選。

酒店交通位置極為優越，緊鄰許多重要且知名的觀光景點，像是台中歌劇院、綠園道、洲際棒球場、大甲媽祖廟；就連著名的逢甲夜市也僅需步行10分鐘就可抵達。對商務旅客而言，酒店距離快速道路與高速公路僅約5分鐘車程亦十分便捷。此外，像是台中國際機場、中部科技園區、台中工業園區和高鐵台中站等都在約 15 分鐘的車程內可到達，極具地利之便。

為了讓旅客感受像回家般地舒適，酒店內的 131 間客房，採用大量木質色系裝潢，時尚簡約兼具優雅格調。最特別的是客房與浴室靈活的空間運用設計，帶給旅客放鬆自在、無拘束的住宿體驗。每間房內都配有柔軟舒服的席夢思床墊、55吋的大型平面電視、免費無線網路；大型落地窗也讓陽光自然灑進，愜意休閒又能遠眺市景。

餐飲也是台中萬楓酒店一大亮點，位於一樓的楓橋餐廳 The Dining Room，採用開放式廚房的概念，全天候供餐。早晨提供自助式 Buffet，午晚餐則選用單點特色美饌呈現，其中包含國際與亞洲的料理。此外，旅客也能在萬楓廳 The Meeting Room舉辦小型的會議與宴席。

而台中萬楓酒店也貼心地分別在：三樓設有24 小時健身中心 Fitness Center、一樓設置 24 小時萬楓超市 The Market，讓旅客能跟著自己的步調走，保持生活節奏。