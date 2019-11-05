王朝尾牙春酒推四大主題場地 打造最高CP值饗宴！

歲末年終，犒賞員工就等這一波！台北王朝大酒店即日起至2020年3月31日，推出「錢鼠來財神到專案」，針對企業人數、預算及菜色需求，推出四大主題場地及客製化菜單，幫企業主抓緊員工的胃。四大場地包括多功能宴會廳空間、近年來最受年輕人歡迎的自助餐廳SUNNY BUFFET、獨立包廂享有中式桌菜的玉蘭軒，以及適合舉辦派對的SUNNY CAFE，保證滿足每位老闆及員工的需求，只要在今年11/30前付訂即可享有早鳥優惠，可免10%服務費。

台北王朝大酒店一共擁有13間宴會廳空間，包括挑高五米、204坪豪華氣派的國際大會堂，宴會廳菜色由獲得金帽獎殊榮的林文科主廚掌廚，逾30年的廚藝經驗，掌握每位員工的胃，每桌12,888+10%起。

如果喜歡精緻典雅的用餐環境，也可選擇以中華料理聞名的玉蘭軒，玉蘭軒提供三款典雅、舒適的包廂區，由主廚駱林榮率領的廚藝團隊精心打造江浙、台式及粵式料理，享受最道地的中華宴席，每桌10,000+10%起。

喜歡西式自助餐形式，也可選擇SUNNY BUFFET及SUNNY CAFE。自助餐廳SUNNY BUFFET提供逾百道無國界料理，包括「現烤區」、「亞洲料理區」、「西式料理區」、「甜點區」等，與當季新鮮水果、多款飲品。挑高16層樓的用餐空間，提供250人座位、70人的獨立包廂，能更輕鬆自由的取餐及選用喜愛的菜色，滿足每個人不同口味的需求。專案價每人750元+10%起，60人以上免費提供麥克風、螢幕、音響、舞臺、投影機，安排活動更方便。

SUNNY CAFE提供30-70人的包場專案，現場用餐氣氛輕鬆自在，專案價每人600元+10%起，餐點包括熱食冷盤12道、湯品麵包、飲料甜點及水果等，現場免費提供視聽設備，用更輕鬆、歡聚同樂的形式凝聚員工向心力。