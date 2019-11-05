諾羅病毒秋冬發威　台灣疾管署：群聚通報數高於去年

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台南市新市國中上月底爆發集體食物中毒，衛生局證實從檢體個案檢出諾羅病毒。疾管署表示，近期國內腹瀉就診人次及群聚通報件數均高於去年同期，檢出病原以諾羅病毒為主，提醒民眾應注意個人手部衛生及飲食安全，如有腹瀉情形，應在家休息，以降低病毒傳播的風險。

疾管署監測資料顯示，全國近四週(第41至44週)共接獲55起腹瀉群聚通報，較9月份呈現上升趨勢，亦高於去年同期(29起)，其中36起為校園群聚；55起腹瀉群聚檢出病原以諾羅病毒為主(24起)。

疾管署表示，諾羅病毒傳染力強，且容易引發群聚感染，任何年齡層都可能經由吃到被污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。

通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

為降低病原傳播的風險，疾管署提醒，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

此外，民眾如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品。

有疑似症狀(尤其是食品從業人員)，應在家休息，至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，如需外出應配戴口罩，避免傳染他人。