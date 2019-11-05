捷報！台灣奪韓國大賽金獎　Panasonic評選「東京必喝5大咖啡」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣品牌Domo Cafe傳捷報！繼被Panasonic評選為東京必喝5大咖啡後，現更甫於韓國國際技能人大賽拿下金獎，其使用台灣特色印花的簡約環保設計在上千件作品中脫穎而出。

台灣Domo旅宿集團旗下Domo Cafe，於去（2018）年獲得Panasonic評選為東京必喝5大咖啡，也於同年參加中華文化總會舉辦的「Taiwan Plus 文化台灣」活動，特別為日本民眾推出限定版的烏龍拿鐵，從咖啡豆、首席咖啡師、包裝等原物料皆從台灣空運來台，推廣台灣咖啡豆。

Domo Cafe在台灣國發基金投資、經濟部輔導下，於「2019 Artisan Festival韓國國際技能大賽」中表現亮眼，打敗來自13國的好手，從上千件作品中脫穎而出一舉奪下「觀光伴手禮金牌獎」。



DoMo集團執行長李奇嶽（圖/Domo Cafe提供）

「韓國國際技能大賽」已有14年歷史，日前在釜山BEXCO國際展覽中心舉辦，主辦單位為韓國技能人協會（Korea’s Talented Person Association）、韓國文化體育觀光部、釜山市政廳，今年吸引來自韓國、荷蘭、澳洲、臺灣、泰國、日本、馬來西亞、香港、新加坡、中國、越南、印度、克羅埃西亞等13個國家，超過千名選手參與盛會。

DoMo集團執行長李奇嶽表示，去年DoMo Cafe獲得Panasonic評選為2018東京必喝5大咖啡之後，便開始緊鑼密鼓開發咖啡耳掛包禮盒，除了要呈現好的設計感，還要考量市場推廣性，以及量產可能性，包裝成本，其中是否能重現如在店內享用到完美的咖啡風味是關鍵。最後決定採用簡約環保的設計，包裝使用台灣特色的印花胚布，結合環保，還可以當做女性化妝包。

DoMo Cafe店中採用台灣知名咖啡店Fika Fika以及日本京都知名咖啡店Caffe Verdi的咖啡豆，店內裝潢極富現代感，受到許多日本女性消費者的青睞。

該公司發展台灣觀光服務品牌海外輸出，旗下連鎖事業有獲得觀光局好客民宿標章的宜蘭DoMo民宿、日本新宿區規模最大的DoMo連鎖民泊、DoMo咖啡廳，另外東新宿的DOMO旅館甫於於今年9月獲得日本Sky Design Awards建築設計獎，營業聚點跨足台灣、日本、馬來西亞。