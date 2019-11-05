台灣2020總統競選白熱化　沒提四個行政堅持　韓國瑜的公開政見竟是鬥爭手段？

（台灣英文新聞 / 柯錸 編輯報導）來自ptt網友arik的文章，直白地指出近來韓國瑜的公開政見是鬥爭。

貼文中，arik指出，韓國瑜從初選到現在，所拋出的政見，全部都是同樣的手法，例如：『建跨越中央山脈的高速公路，是為了挑動花東人與西部便利交通的怨恨』、 『 外配不限拘留時間納健保，是為了挑動外配（尤其陸配）對醫療資源不均的怨恨 』、 『 大專生全員送出國、學貸政府吃，是為了挑動大學內越見明顯的貧富差距怨恨 』、 …。arik認為，韓國瑜提這些政見，不是為了實踐這些方案，是為了鬥爭，甚至是要故意被「打臉」，因為只要有質疑、反對的聲音，韓國瑜就可以把這些目標族群推出來。

arik說，上述這些花東交通、陸配健保、大專生貧富差距等，哪個不是盤根錯節的複雜問題，要解決這些問題，唯有透過建立制度、穩定財源支持、逐年規劃、以及緊盯進度等四個行政堅持來完成。 但是「韓國瑜這兩夫妻和他的國政顧問團，有提出我講的這四個配套細節嗎？」



arik接著說，要感謝高雄人的犧牲，讓我們看到原來他的政見除了鬥爭，還是鬥爭，在他短短的高雄市長任期內，我們看到他沒有方向沒有手段，去解決他認為的「苦人」所面對的問題，他的行政才能，比蟑螂還不足，蟑螂還會求生，他當市長只想甩鍋。



以下為貼文內容～～～～～～～

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（原作者：ARIK@PTT）

出社會這麼久，遇到的人形形色色，但是我確定一種人是真正的混蛋。



這種混蛋就是：「#從窮苦人身上榨取最後利益的人」



韓國瑜兩夫妻就如同第四台上兜售開運水晶的郎中一樣，吸附在窮苦人不幸遭遇背後的怨恨，販賣廉價但是虛幻的夢想，誘惑這些人掏出最後的積蓄，購買他可以賺取暴利的開運水晶，圖一個一夜翻身的夢。



最後的結果大家都知道了，對，賣水晶的富了，跑了，窮苦人往絕路又再逼近了一步。這種人，就是真混蛋，然後ＫＭＴ這種政黨，竟然推一個混蛋出來，簡直侮辱兩千三百萬人！



從初選到現在，韓所拋出的政見，全部都是同樣的手法，建跨越中央山脈的高速公路，是為了挑動花東人與西部便利交通的怨恨，外配不限拘留時間納健保，是為了挑動外配（尤其陸配）對醫療資源不均的怨恨，大專生全員送出國、學貸政府吃，是為了挑動大學內越見明顯的貧富差距怨恨…



還有太多太多了，韓提這些政見，不是為了實踐他，是為了鬥爭，甚至我認為，他根本是故意被「打臉」，因為只要有一句質疑、反對的聲音，他就可以把這些目標族群推出來。



「你看！你就是不顧花蓮人、陸配、窮苦大學生的死活！」



這不是要做事，這是一種 #鬥爭！



要感謝高雄人的犧牲，讓我們看到原來他的政見除了鬥爭，還是鬥爭，在他短短的高雄市長任期內，我們看到他沒有方向沒有手段，去解決他認為的「苦人」所面對的問題，他的行政才能，比蟑螂還不足，蟑螂還會求生，他當市長只想甩鍋。



上述這些花東交通、陸配健保、大專生貧富差距等，哪個不是盤根錯節的複雜問題，要解決這些問題，唯有透過建立制度、穩定財源支持、逐年規劃、以及緊盯進度等四個行政堅持來完成。



你看看這兩夫妻和他的國政顧問團，有提出我講的這四個配套細節嗎？



沒有，他媽的沒有！



所以他就只是在消費窮人的苦，要你一張寶貴的票，賣一個一夕致富的夢給你，然後賺飽他媽的選舉補助款，再搶ＫＭＴ黨主席，成為中共在台定於一尊的中共代理人。這已經不是投機政客這個詞可以形容，這是他媽的王八蛋流寇！



兩夫妻一副賊樣，一心一臉的貪，卻還要笑嘻嘻的賣你開運水晶，噁心，真他媽噁心，呸！



（原文連結：https://disp.cc/b/163-bOzk)