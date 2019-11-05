司法漏洞再現?! 台灣男子搶劫香港鐘錶店　恐成「台版陳同佳」

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 香港媒體今（5）日報導，一名台灣籍男子最近在香港犯下搶劫後於當天返回台灣，但因港台之間沒有引渡條例和正式司法互助關係，這名男子恐怕將成為繼港女箱屍案嫌犯陳同佳之後，第二個逃過法律制裁的嫌犯。

中央社引述內政部警政署刑事警察局今天說，我方並未接獲港方訊息，但台灣的法律對境外涉嫌觸犯本刑3年以上行為仍有追訴權。

香港南華早報今報導，這名台灣男子是在10月6日上午抵達香港，他進入尖沙咀麼地道一家鐘錶店，假裝要買錶，然後趁31歲的店員沒注意，突然取出看似手槍的武器威脅店員，搶走兩支手錶，價值約港幣99萬元（約台幣386萬元）。

嫌犯企圖逃離時遭店員追趕，雙方扭打間槍掉在地上，後來證實是空氣槍。

警方調閱監視錄影帶後，發現嫌犯後來搭計程車前往機場，「在抵達香港的同一天逃往台灣」。據悉該名嫌犯持有台灣旅行證件。

港府消息人士指出，香港警方雖嘗試與台灣當局確認嫌犯身分，但因在台港現行制度下，該名男子「現在是自由人」。香港當局不能要求台灣逮捕該名男子，送回香港面對審判。港府也不會把監視器畫面等證據移交給台灣。

唯一可行的方式就是先透過國際刑警組織通緝這名台灣嫌犯，若這名男子到了包括美國在內的國家，就可以在被捕後引渡到香港。

這起搶案發生的時間，正好接近港女箱屍案兇嫌陳同佳10月23日於香港出獄的時間，港府人士稱，「嫌犯可能就是發現台港之間的司法漏洞，因而選擇到香港犯案」。