〈時評〉金管會亟需鬆綁不合時宜的法令

金管會最近表示，考慮有條件開放國內企業可在國際金融業務分行（OBU）開戶，另將爭取開放國內企業在有外幣授信及限定用途下，可以在OBU開戶，且DBU（外匯指定銀行）及OBU資金某種程度可流動，讓台灣成為更多台商的資金調度中心。

對於金管會的建議，當然還要經過中央銀行的同意才行，但政府有必要劍及履及，趕快推動執行，不要再像過去一樣，什麼都想管，卡死企業及人民。不僅坐失台灣成為亞太金融中心或籌資中心之良機，也斷送銀行界推動財富管理或資金融通的機會，使台灣金融界坐困愁城，業務發展或獲利，都倍感艱辛，難以配合企業界在海外打拚的資金運轉需要。企業也不得不把大好商機，送給外商銀行。

回憶30年前，政府就高喊讓台灣成為亞太金融中心、成為亞太籌資中心。構想都對，但處處管制的金融法規，卻從不考慮鬆綁，讓企業或人民在海外資金的調度，處處受到掣肘。

不止金管會如此，央行更是保守，凡事都要防止可能發生的弊端，即使萬分之一的可能，也不放過，以致真正有此金融業務需求的企業或個人，都被卡死，動彈不得。央行的態度也不能說完全沒有道理，但高度防弊的結果，就是斷送商機。

台商的金融需求，就這樣拱手讓給香港、新加坡，因為台商不論企業或個人，寧可把資金駐足這兩個完全開放自由的金融中心，享受不受掣肘的資金調度。

有香港銀行界高階主管說，香港、新加坡今天能成為亞太金融中心及世界自由貿易區，台商的貢獻最大。問題是這卻是台灣嚴重的損失，斷送台灣金融發展良機。

據估計，台商駐足在香港、新加坡的資金可能高達40兆元，金額之龐大，令人咋舌，也是多少年來，台商在世界各地辛苦奮鬥的成果。

長期以來，金融界及企業界一再呼籲，開放OBU作為台商在境外的資金調度中心，因現行的OBU功能能及業務範圍，根本不能滿足台商資金調度及財富管理的需求。

台商在台灣境內，其實仍是實體企業，有資金流動及調度的需求，也有外幣的需要，若允許OBU及DBU帳戶之間有一定資金流動，將更有利於台商將資金匯回台灣，作為資金調度管理的中心。

過去台商因為無法在台灣境內OBU開戶，只好設立境外紙上公司，或偽裝境外企業，才可在OBU開戶，逼得人民不得不虛偽造假，應付金融監理單位的檢查，反而造成弊端叢生，藏污納垢，也逼得人民不得不把大量資金匯往外國银行，才可滿足資金運用之需求，但卻為外國創造大量商機。

如此不合理的金融管制，如何奢求台灣成為亞太金融中心？這正是台灣多年以來，金融界惡性競爭，獲利無法突破的重要原因。

不止企業界及人民深受其害，如此龐大的財富管理及資金調度商機，拱手讓人，逼得銀行界在台灣境內搶食有限的金融業務，造成過度金融（overbanking ）現象，險象環生，銀行業也是被害人，無可奈何。

最近香港發生動亂，大量資金寧可外逃新加坡，也不到台灣，原因即在此。台灣不合時宜的金融管制，卡死企業界及金融體系，也間接造成人民普遍低薪，影響金融及經濟發展，距離所謂的金融中心，可望而不可及。

期望金管會、中央銀行，趕快解除不合時宜的金融管制，讓台商企業及個人，都能運用台資金融機構，為台灣創造更大的商機。