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柯文哲的「血滴子」開粉專　郭台銘愛將也跟進

兩人的粉專內容，應該可以讓大家看到她們更多的面向。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/05 12:31
圖/劉宥彤臉書 (TN後製)

圖/劉宥彤臉書 (TN後製)

圖/蔡壁如臉書

圖/蔡壁如臉書

​​​(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長柯文哲與鴻海董事長郭台銘為了2020立委大選互相拉抬，愛將們也如法炮製。10月28日柯文哲臉書，po出這樣一張圖片:

po文寫著

#血滴子開粉專
　
「我一生最慘的事情是，我第一個部下叫做蔡壁如，後來以為每一個部下都應該是蔡壁如。」
　
這是我以前專訪時講的一句話，到現在還是非常適用。
　

原來「血滴子」是台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲愛將: 蔡壁如的外號，柯文哲說

大概只有一句話最能形容她，「比柯文哲更像柯文哲」，她可以精確的執行命令，過去五年不到，北市府市長室列管超過一萬件案件，她是負責盯進度的人。革命是艱苦的事業，需要有一群吃苦耐勞的人，蔡壁如就是其中之一。
　
當年她生完小孩，3天就回來台大醫院上班，到現在還是一樣，比我早上班，比我還晚下班，這也讓我納悶，「怎麼有人體力比我還好？」

一向低調的蔡壁如都開了臉書粉專，郭家軍永齡基金會執行長劉宥彤也馬上跟進，11月2日郭台銘臉書出現了場景類似的圖片:

「幾年前我叫她來，要她接基金會業務時，她說：「不好吧，我怕～」，我回答：妳天不怕地不怕，你怕誰啊；怎樣？是這個頭銜委屈妳了？」

說實話，她那個臉就是不怕的樣子。不知道是不知道怕，還是因為不知道所以不怕。

截止今天(5)日中午12:00為止，蔡壁如粉專已有30,305人按讚，較晚起步的劉宥彤粉專也有20,158人按讚 ，兩人的粉專內容，應該可以讓大家看到她們更多的面向。對2020大選的立委選情，多少也有加分作用。
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