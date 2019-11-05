柯文哲的「血滴子」開粉專　郭台銘愛將也跟進

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長柯文哲與鴻海董事長郭台銘為了2020立委大選互相拉抬，愛將們也如法炮製。10月28日柯文哲臉書，po出這樣一張圖片:
po文寫著
#血滴子開粉專
「我一生最慘的事情是，我第一個部下叫做蔡壁如，後來以
為每一個部下都應該是蔡壁如。」
這是我以前專訪時講的一句話，到現在還是非常適用。
原來「血滴子」是台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲愛將: 蔡壁如的外號，柯文哲說
大概只有一句話最能形容她，「比柯文哲更像柯文哲」，她
可以精確的執行命令，過去五年不到，北市府市長室列管超 過一萬件案件，她是負責盯進度的人。革命是艱苦的事業， 需要有一群吃苦耐勞的人，蔡壁如就是其中之一。
當年她生完小孩，3天就回來台大醫院上班，到現在還是一
樣，比我早上班，比我還晚下班，這也讓我納悶，「怎麼有 人體力比我還好？」
一向低調的蔡壁如都開了臉書粉專，郭家軍永齡基金會執行長劉宥彤也馬上跟進，11月2日郭台銘臉書出現了場景類似的圖片:
「幾年前我叫她來，要她接基金會業務時，她說：「不好吧
，我怕～」，我回答：妳天不怕地不怕，你怕誰啊；怎樣？ 是這個頭銜委屈妳了？」
說實話，她那個臉就是不怕的樣子。不知道是不知道怕，還
是因為不知道所以不怕。
截止今天(5)日中午12:00為止，蔡壁如粉專已有30,305人按讚，較晚起步的劉宥彤粉專也有20,158人按讚 ，兩人的粉專內容，應該可以讓大家看到她們更多的面向。對2020大選的立委選情，多少也有加分作用。