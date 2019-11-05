台灣田中馬拉松首結合音樂節　「超台」挪威三鐵好手喜成領跑

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）全台頗負盛名的田中馬拉松今年邀請挪威三鐵好手伊登領跑，更將擴大於開跑前一天舉辦音樂節及親子路跑等系列趣味活動，藉此推動田中小鎮觀光，將於10日景崧文化教育園區起跑。

2019 台灣米倉田中馬拉松（以下簡稱田中馬）發布新聞稿表示，今年賽事聚共有來自26國16,500名跑者參與，田中馬歷年在運動筆記網站的評價皆有 4.5 分以上的水準，為國內十大優質賽事之一，今年整體中籤率僅33.35%，依舊為國內最難中籤的馬拉松賽事。

主辦單位說明，賽事路線再次升級，除原有的田中鎮與二水鄉外，更擴及「襪子的故鄉」社頭鄉，藉由賽事帶動附近鄉鎮的產業。社頭沿途有漂亮的景緻，並跑入社頭織襪園區，園區內特別準備豐盛的補給，出動熱情的加油啦啦隊，還有免費舊襪換新襪，好色襪一把抓等活動，希望帶給跑友不一樣的賽事體驗。



伊登頭戴彰化鹽埔順澤宮帽一夕爆紅（圖/gustav_iden Instagram）

今年亮點之一為勇奪法國妮斯鐵人賽冠軍的挪威好手伊登（Gustav Iden），在個人社群網站上擁有破30萬追蹤者，他頭戴彰化鹽埔順澤宮帽而爆紅，將來台參加田中馬並擔任領跑。

主辦單位表示，伊登在第一時間受到彰化縣長王惠美邀請，本因備戰奧運而婉拒來台，後來在縣長與縣府團隊的努力遊說，感受到台灣人民的熱情，決定來台參賽並且擔任田中馬領跑，不僅讓現場跑友為之瘋狂，也吸引各界名人慕名前來挑戰。

此外，田中馬首創賽道起點音樂舞台，邀請融合台灣神道信仰及北管音樂的「神棍樂團」演出，以嗩吶及鑼鼓為跑者集結士氣，陪伴跑者等待鳴槍，並接續演唱台灣民俗跨界元素歌曲，為通過起跑線選手助陣。

活動前一天加碼舉辦「米寶親子遊趣路跑」及「舞稻大會」，由風潮音樂策畫的「台灣心田中馬拉松音樂祭」，推出火車站前迎賓的空空把西非擊鼓樂團，與選手之夜神棍樂團、聲動樂團等豐富音樂表演。

田中馬將於10日景崧文化教育園區登場，有趣的系列活動將於9日啟動，詳情情前往臉書查詢。



神棍樂團將於現場演出替起跑者加油打氣（圖/主辦單位）