東協峰會閉幕　印度宣布不加入簽署RCEP

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）東協高峰會4日結束，與會國印度卻宣布，退出簽署歷經七年談判、由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」。

2-4日在曼谷舉行的東協高峰會（ASEAN），原本被成員國寄望能簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），但在原本參與協定談判的印度丟出這項震撼彈後，今年峰會地主國泰國表示，協定預料於明（2020）年2月簽署。

不過印度的退出似已有跡可循，印度總理莫迪（Narendra Modi）在峰會期間接受Bangkok Post訪問時表示，他致力參與談判，但要印度大開市場，前提是其它國家市場也要能做出相應的開放，確保印度產業能真正受益。值得注意的是，莫迪此次峰會演講致詞中，隻字未提RCEP，但有談到印度與東協長年的良好經濟夥伴關係。

美聯社報導，印度簽署RCEP態度保留，主要是擔心其農業受到來自其它國家農產品競爭的衝擊，尤其是中國，擔心一旦開放，中國農產品會大量湧入印度會影響農人生計。

正當RCEP談判國開心以為已弭平歧異之際，印度4日卻宣布退出，也讓協定簽署被迫延至明年。泰國政府發言人隨後說明，由於與會國未能達成結論而將延後簽署，時間點可能落在明年2月。

印度東亞事務外交部次長Vijay Thakur Singh表示，協定對於輸入國產業保護的配套措施不足，核心問題一直未獲解決，也指協定內容不夠公平，才會做此退出RCEP簽署的決定。

RCEP由東協十國發起，一般認為由中國主導，有16國參與談判，簽署生效後將成全球最大自由貿易區，經濟規模預估占全球GDP逾三成，人口占全球的一半。如今印度選擇退出，將重寫RCEP的規模與雄心壯志。