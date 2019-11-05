當義大利主廚遇上澳洲和牛　台北美福GMT義大利餐廳推頂級和牛慶典

來自澳洲擁有20多年飼養經驗，為目前澳洲最大的冠軍和牛品牌Westholme，將於2019年11月1日至12月31日在台北美福大飯店推出「頂級和牛慶典」，由GMT義大利餐廳義籍主廚Massimo Picci悉心設計主題套餐，運用澳洲和牛的菲力、沙朗及紐約客三種部位的肉質，和可選搭的牛舌凍沙拉等三款精選前菜，義式清湯、手工義大利麵或燉飯，餐後以手作甜點完美此趟餐桌美食之旅。

Westholme和牛擁有條理分明的肌肉紋理、細緻的油花分布，讓肉質顯得鮮嫩、肉香馥郁，頂級和牛套餐依不同主菜提供不同的價位選擇，每套2,680元+10%起，活動期間，凡點用活動套餐即加贈價值800元+10% 的義大利Lacrima di Morro D’Alba紅酒一杯，或享優惠價880元+10%搭配專業侍酒師精選的酒款三杯 (價值1,400元+10%)，好好品味餐酒交融的味覺之旅，詳情及訂位請洽02-7722-3396 GMT義大利餐廳。

澳洲Westholme和牛自日本引進純種冠軍牛，於澳洲佔地約600萬公頃的Mitchell草原以自由放牧飼養，牛隻於天然純淨的環境下生長，搭配特配穀物混合餵養300天以上，造就肌紋條理分明，油花細緻如大理石紋般，散發著獨特的奶油香氣。GMT義大利餐廳主廚以爐烤及香煎方式，保留食材原始風味，推出香煎「澳洲和牛菲力佐時蔬」、「澳洲和牛沙朗佐牛肝菌醬」及爐烤「澳洲和牛紐約客佐時蔬」，料理好的牛排香氣誘人，片切下的牛肉展露如畫般的熟度漸層，焦糖色般的香脆外表，裡頭透著少女般的粉嫩色澤，入口鮮嫩多汁，彷彿漫步於澳洲的遼闊草原。

套餐搭配的前菜有「干貝、紅蝦沙拉佐檸檬香料醬汁」，鮮甜干貝與胭脂蝦，搭配鮮脆的生菜，以橄欖油及檸檬簡單調味，清爽開胃；費時至少兩小時烹調的「牛舌凍沙拉」，搭配義大利傳統調味品巴沙米可醋，帶有優雅果香與微酸香氣，更突顯牛舌凍的風味；以番茄果酸帶出清爽口感的「明蝦佐番茄沙沙」，無負擔的組合，絲毫不干擾料理品味的程序，反而開啟味蕾迎接下一道舌尖享受，三道前菜供賓客擇一享用。

接著提供有工序繁複，講求湯鮮清透的「義式雞肉清湯佐鴨肝」，湯底以洋蔥、西芹、胡蘿蔔及雞胸肉等食材，經過一小時的熬煮後，靜置、濾湯，前後費時約兩天而完成的清透鮮湯，再搭配香濃綿密的鴨肝，巧妙搭配不衝突；鮮蔬湯品之外，還有以矜貴松露搭配蘆筍所料理的「松露蘆筍義大利麵」、選用義大利米搭配章魚、蛤蜊、鮮蝦及淡菜，與義料必備的番茄、洋蔥與西芹燉煮的「番茄海鮮燉飯」，帶給饕客滿滿的義大利風情。

精選搭配的頂級和牛慶典套餐，於2019年11月1日起推出維期兩個月的餐桌美食之旅，用美食帶領饕客們走訪天然純淨的澳洲、與浪漫無限的義大利。活動期間，享用澳洲和牛套餐，每套贈送義大利美酒Lacrima di Morro D’Alba紅酒一杯，想小酌的賓客，可以優惠價880元+10%享有價值1540元的佐餐酒，享受澳洲和牛的獨特肉香，和著清雅的酒香，盡情徜徉於獨享的味覺旅行。