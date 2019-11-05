高雄再爆登革熱疫情　台灣疾管署：個案曾前往澄清湖等處遊玩

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署宣布，高雄市新增1例本土登革熱病例，感染型別為登革病毒第二型，登革熱疫情死灰復燃。

疾管署表示，該新增案例為鳳山區文衡里60多歲女性，近期無國外旅遊史，10月30日出現發燒、肌肉關節痛、後眼窩痛及噁心等症狀，分別於當日及11月2日至診所就醫，於11月3日至醫院就醫因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗於昨（4）日確診感染登革病毒第二型；目前個案於一般病房住院中。

疾管署表示，個案平時活動地以鳳山區文衡里住家、文德里之某健身中心及三民區陽明市場為主，發病前曾至鳥松區澄清湖。

由於個案感染型別與鳳山區9月發生之本土群聚型別(第一型)不同，初步研判其於鳳山區之住家或三民區、鳥松區之活動地周邊感染的可能性較高，但近期上述地區並無境外移入登革熱第二型個案確診，將進一步透過病毒定序以釐清感染源。

今年截至目前國內累計100例本土登革熱病例，分別為高雄市58例、台南市31例、新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。

除了高雄市鳳山區外，全國目前疫情監測尚未期滿點尚有新北市樹林區(至11月11日)、台中市西屯區(至11月9日)、台南市東區及仁德區(至11月6日)。

疾管署呼籲，目前全台氣溫仍有利病媒蚊生長，且近期部分地區有零星降雨，請民眾勿掉以輕心，應持續落實戶內外環境巡視及澈底清除孳生源，防範登革熱威脅。民眾如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。