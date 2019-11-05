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高雄再爆登革熱疫情　台灣疾管署：個案曾前往澄清湖等處遊玩

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/05 11:17
疾管署防疫人員至高雄市鳳山區本土登革熱個案活動地周邊查核孳生源。（圖／疾管署）

疾管署防疫人員至高雄市鳳山區本土登革熱個案活動地周邊查核孳生源。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）疾管署宣布，高雄市新增1例本土登革熱病例，感染型別為登革病毒第二型，登革熱疫情死灰復燃。

疾管署表示，該新增案例為鳳山區文衡里60多歲女性，近期無國外旅遊史，10月30日出現發燒、肌肉關節痛、後眼窩痛及噁心等症狀，分別於當日及11月2日至診所就醫，於11月3日至醫院就醫因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗於昨（4）日確診感染登革病毒第二型；目前個案於一般病房住院中。

疾管署表示，個案平時活動地以鳳山區文衡里住家、文德里之某健身中心及三民區陽明市場為主，發病前曾至鳥松區澄清湖

由於個案感染型別與鳳山區9月發生之本土群聚型別(第一型)不同，初步研判其於鳳山區之住家或三民區、鳥松區之活動地周邊感染的可能性較高，但近期上述地區並無境外移入登革熱第二型個案確診，將進一步透過病毒定序以釐清感染源。

今年截至目前國內累計100例本土登革熱病例，分別為高雄市58例、台南市31例、新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。

除了高雄市鳳山區外，全國目前疫情監測尚未期滿點尚有新北市樹林區(至11月11日)、台中市西屯區(至11月9日)、台南市東區及仁德區(至11月6日)。

疾管署呼籲，目前全台氣溫仍有利病媒蚊生長，且近期部分地區有零星降雨，請民眾勿掉以輕心，應持續落實戶內外環境巡視及澈底清除孳生源，防範登革熱威脅。民眾如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。
疾管署
登革熱
高雄

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