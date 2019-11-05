點亮淡水禮拜堂探光害　台灣光環境冠軍操刀設計

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「點亮淡水禮拜堂」計畫啟動系列以「光」為題的暖心創意活動，呼籲大家正視環境光害問題；今年「台灣光環境獎」得主也將於22日公布，將從遍佈全台灣的作品中選出最後贏家。

中強光電文化藝術基金會主辦的「點亮淡水禮拜堂」活動，該基金會選擇百年間對北台灣的宗教、醫療、教育和歷史文化影響至深的馬偕博士開墾據點「淡水禮拜堂」為基地，開啟系列以「光」為主題的推廣活動。

中強光電文化藝術基金會董事長姚政仲表示，生活中的光無所不在，並隨時影響我們觀看、體驗世界的方式；期望點亮這座在北台灣具代表性的建築物，讓更多人感受北台灣百年的人文歷史風貌。

出任此次照明設計的陳宇晃，甫完成總統府的照明設計，同時也榮獲「2018台灣光環境獎」，這次改善淡水禮拜堂及其周圍的照明設計，重新點亮淡水禮拜堂。

陳宇晃說明，淡水禮拜堂是當年馬偕博士傳教的起點，從淡水可見的馬偕雕像、真理大學的牛津學堂等，皆顯示馬偕對淡水深遠的影響，因此燈光設計的意義不只是把建物打亮，更重要的是「重現這段溫暖的記憶。」



「比月亮的光再暗一點」的光之教堂（圖/中強光電基金會提供）

基金會表示，考量淡水禮拜堂做為古蹟建物，在照明工法上也與一般的照明不同，設計師利用原有的燈具位置做光源的更換，也透過外圍投光的方式，避免對禮拜堂造成破壞；照明以「上亮下暗」的設計，呈現上帝自然崇高的光感；且整體光源是「比月亮再暗一點」的光，目的便是不希望讓人造光影響星空，展現人與自然環境和諧共存的關係。

藉淡水禮拜堂點亮計畫，基金會也將光環境美學推廣至校園，與淡水鄧公國小合作，邀請藝術家王德瑜、陳敬寶策劃為期四週的「有光的世界」課程，課堂中帶領孩子製作針孔相機，實地走訪前輩藝術家作畫的美術之道，並用自製相機紀錄淡水禮拜堂的光影景緻。

此外，基金會將於22日雲門劇場揭曉2019「台灣光環境獎」得主，並舉辦「點亮淡水禮拜堂」紀錄片首映；12月14日及15日將舉辦「光偵探－淡水光軌跡之旅」推廣活動，邀請照明設計師陳怡彰和淡水文史工作者旅學堂，帶領民眾實地走訪淡水，更多詳情請至 查詢。



點亮活動現場（圖/中強光電基金會提供）