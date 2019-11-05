蓋房子「金」有趣！ 台灣移民署金門服務站邀親子DIY糖果屋

為了增進新住民家庭成員間的親子互動，讓多元文化實踐於家庭關係經營，移民署南區事務大隊金門縣服務站分別於 11 月 2 日、3 日在金門縣水頭商港旅客服務中心及金湖鎮公所舉辦「對家的想像──動手蓋房子」親子活動，並邀請新加坡籍新住民洪梅蘭老師，和大家介紹新加坡的風俗民情，洪老師也另外準備新加坡特色餅乾「蛋糕餅」，作為糖果屋的裝飾品，讓「家」更增添異國風味！

活動現場歡笑聲不斷，每位小朋友發揮天馬行空的創意，和爸爸媽媽一起用營養口糧、蛋白糖霜先蓋出房子的雛型、再以各種繽紛的糖果巧克力裝飾，打造屬於自己夢想中的家。此外，針對明年的總統大選，金門縣專勤隊及服務站也藉由本次的活動宣導選舉相關法令內容，向新住民朋友說明「反賄選」的重要性以及常見賄選之各式態樣，避免因不諳法令而誤觸法網。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，藉由本次的家庭教育宣導課程，透過「DIY 糖果屋」的親子活動，讓大朋友、小朋友在蓋房子的過程中，增進親子溝通。同時，服務站也藉由選舉法治教育宣導結合有獎徵答活 動，讓新住民更加清楚「檢舉賄選，人人有責」的重要性，希望新住民能夠珍惜手中寶貴的一票，共同維護廉潔的選舉風氣。(新聞轉載至新住民全球新聞網)