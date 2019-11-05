暖暖湯圓情 台灣移民署攜手新住民共同揉捏甜蜜地瓜圓

隨著天氣逐漸轉涼，移民署南區事務大雲林縣服務站3日特別與雲林縣新住民家庭服務中心聯合舉辦家庭教育活動，邀請108年度新住民女性創業加速器計畫優質獎得主徐小華，用養生地瓜粉與現場參與的新住民們一同揉捏出創意造型的地瓜圓，搭配暖心的紅豆湯，讓新住民們感受到臺灣的溫暖。同時因應明(109)年1月的大選，服務站特別在法令宣導的課程中加入反賄選宣導，希望新住民們不會因文化或是語言的隔閡，誤觸賄選的陷阱。

來自湖南的新住民徐小華女士在臺居住已經10多年了，她與先生攜手打造的「杰樂蕃薯園」每年除了產出碩大香甜的番薯外，徐小華女士也打破季節的限制，研發出地瓜風味乾、地瓜薯條、地瓜蛋捲等不同的地瓜周邊商品。平時熱心公益的她，會帶著這些地瓜美食們到醫院擺攤義賣，或是捐贈給療養院及育幼院，讓更多的人能夠享用到地瓜的美味。今年，她在家人的鼓勵下，帶著家裡的產品參加新住民女性創業加速器計畫，榮獲優等獎。這次活動所使用的番薯粉，正是徐小華女士的心血結晶，在場的新住民與家人們共同揉捏出不同造型的地瓜湯圓，過程中充滿歡笑聲，滾熟的湯圓搭配香甜的紅豆湯，喝上一碗，整個心都溫暖了起來。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，服務站每個月都會舉辦家庭教育課程，幫助新住民們能夠更快的融入在臺的生活。隨著選舉將近，首投族的新住民對於臺灣法令不甚了解，為避免誤觸法網而涉入賄選，這一次的家庭教育，除了宣導新住民相關的法規以及權益之外，更特別加入反賄選的內容，搭配服務站準備的印尼文及越南文的反賄選文宣，幫助新住民能夠透過自己熟悉的文字、語言更加理解相關規定。也提醒大家，如有發現賄選行為，立即撥打雲林縣服務站檢舉專線05-5345971，共同維護臺灣民主法治的核心價值。(新聞轉載至新住民全球新聞網)