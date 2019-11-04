蔡總統接見ABAC代表　勉勵政府、企業和民間團結為台灣找出路

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）總統蔡英文今（4）日接見台灣「亞太經濟合作企業諮詢委員會（ABAC）」代表，除了期許我國ABAC代表應積極與他國分享台灣的成就，總統也表示，台灣的國際處境比其他國家辛苦，所以我們從政府、企業界到公民社會，更要團結合作，一起為台灣找出路。

蔡英文總統上午在寓所接見我國「亞太經濟合作(APEC) 企業諮詢委員會」(APEC Business Advisory Council，ABAC)三位代表，包括「宏碁股份有限公司」董事長陳俊聖、「台灣大哥大」總經理林之晨與「廣達電腦」技術長張嘉淵，以及陳董事長在ABAC的代理代表「沛爾生技醫藥公司」創辦人林成龍教授。

蔡總統與ABAC代表們就數位經濟的重點課題，包括如何整合科技人才與資源，並運用創意開發具體的商業服務，例如電競產業、智慧醫療、智慧城市與交通等領域廣泛交換意見，也討論如何在商業利益、資訊安全與個人隱私之間求取平衡，以及加速推動相關法規的更新。

蔡總統表示，我國在數位經濟領域具備充足人才與技術，期許我國ABAC代表善用他們在推動數位轉型方面的豐富經驗，積極在ABAC場域與其他國家分享台灣的努力與成就。台灣的國際處境比其他國家要來得辛苦，所以我們從政府、企業界到公民社會，更要團結合作，一起為台灣找出路。