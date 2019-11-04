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美國要求台積電限制出貨華為？ 台灣經濟部和台積電否認

By  台灣英文新聞－編輯
2019/11/04 19:14
圖／美聯社。

圖／美聯社。

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）根據金融時報引述消息人士說法，美方正說服台灣政府限制晶圓代工龍頭台積電替華為（Huawei）製造晶片。對此，經濟部和台積電雙雙否認此事。

引述金融時報（Financial Times）報導，消息指出有台灣和美國官員表示，美國政府正促使台灣限制台積電製造晶片給中國大廠華為，並希望台灣政府對中國科技輸出加強管制。

聯合報報導，台積電今（4）日回應指出，美國政府並未要求台積電不可以出貨給中國華為，至於台灣政府是否有收到美方要求，應由政府來回應。

經濟部表示，沒有接獲美方相關訊息，也沒有要採取相關禁止的活動。貿易局局長楊珍妮也表示，會進一步去了解情況。

報導提到，美國圍堵華為等科技產業擴張，實質成效不彰，華為在5G領域不斷滲透，除了美國、台灣和澳洲已明令禁止華為設備外，華為在國際間已找到突破口，許多國家皆表示不排除採用華為設備，包含德國和印度等。

另外，關於美國設廠一事，中央社引述台積電董事長劉德音日前說法，台積電沒有直接受到來自美國國防部的壓力，不過，美國客戶確實有受到美國國防部的關心，希望國防相關產品能在美國生產。

劉德音表示，國防與商業產品有很多都是重疊，在美國生產，服務與成本都是挑戰，短期不會赴美國設廠，持續評估中，不過，台積電要幫客戶解決競爭力與國防安全問題，目前正研究可追蹤晶片。
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