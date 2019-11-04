每8秒一人死於糖尿病　台灣國健署：家族遺傳者罹病風險高2成

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）據2017年國際糖尿病聯盟(IDF)統計，全球每8秒就有一個家庭因糖尿病而失去家人，衛福利統計，2018年有9,374國人因糖尿病而失去寶貴的性命。國健署王英偉署長提醒，有糖尿病家族史的民眾，罹患糖尿病的機率較一般人高出2倍以上，定期檢查血糖，才能早期發現並治療。
依據2017年國民健康訪問調查，40歲以上國人於過去1年內曾接受空腹血糖檢查者為53.5%，近五成民眾沒有定期檢查血糖的習慣。糖尿病的病程較長，影響層面包括個人與家庭，依據文獻顯示，透過建立健康的家庭生活習慣，可以預防超過50%的第二型糖尿病發生。
國民健康署與中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會、糖尿病關懷基金會及中華民國糖尿病病友全國協會，共同提醒糖友及家人應從飲食、運動及藥物3管齊下，加上家庭支持，一同防治糖尿病：
- 均衡飲食、飲料無糖最健康：依據2017年國民健康訪問調查，18歲以上糖尿病病人體重過重或肥胖比率為64.7%，建議體重過重或肥胖的糖友或民眾應減少含糖飲料或添加糖攝取，多喝白開水，維持均衡飲食型態，控制體重以維持血糖穩定。
- 身體多活動、每日運動最優良：規律運動可改善第二型糖尿病病人的血糖，每周150分鐘中等強度耐力的規律身體活動，有利維持血糖穩定，糖友及家人們可從平時生活中做起，如提早一站下車走路上班、利用住家附近公園或開放之校園健走，全家一起養成運動的好習慣。
- 按時用藥，定期量血糖，善用成健最好康：依醫師處方按時用藥或使用胰島素，並與醫師討論血糖監測頻率，透過定時量血糖，了解自己血糖變化。
- 家庭支持，穩定血糖最有效：研究顯示，糖友在家庭、朋友的支持與照護協助下，可提升糖友用藥遵從性，控糖成效更佳。而糖友最擔心的低血糖症狀，也可在家人們一起注意下，給予支持與處理。