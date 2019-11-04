每8秒一人死於糖尿病　台灣國健署：家族遺傳者罹病風險高2成

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）據2017年國際糖尿病聯盟(IDF)統計，全球每8秒就有一個家庭因糖尿病而失去家人，衛福利統計，2018年有9,374國人因糖尿病而失去寶貴的性命。國健署王英偉署長提醒，有糖尿病家族史的民眾，罹患糖尿病的機率較一般人高出2倍以上，定期檢查血糖，才能早期發現並治療。

依據2017年國民健康訪問調查，40歲以上國人於過去1年內曾接受空腹血糖檢查者為53.5%，近五成民眾沒有定期檢查血糖的習慣。糖尿病的病程較長，影響層面包括個人與家庭，依據文獻顯示，透過建立健康的家庭生活習慣，可以預防超過50%的第二型糖尿病發生。

國民健康署與中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會、糖尿病關懷基金會及中華民國糖尿病病友全國協會，共同提醒糖友及家人應從飲食、運動及藥物3管齊下，加上家庭支持，一同防治糖尿病：