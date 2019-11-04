上週外資在集中市場買超356.22億元，買超鴻海7.36萬張最多，另賣超友達6.37萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（108/10/28~108/11/1）外資在集中市場總買進金額為2,007.68億元，總賣出金額為1,651.46億元，買超為356.22億元，另統計自108年年初至11月1日止，外資總買進金額為6兆6,282.54億元，總賣出金額為6兆4,870.98億元，累計買超為1,411.56億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14兆4,730.73億元新台幣，占全體上市股票市值的42.08%，較10月25日的14兆2,501.00億元新台幣，增加2,229.73億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進124,287千股，賣出50,698千股，買超73,589千股。

第二名：台積電：買進121,367千股，賣出77,466千股，買超43,901千股。

第三名：聯電：買進191,771千股，賣出159,115千股，買超32,656千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進57,289千股，賣出120,999千股，賣超63,710千股。

第二名：彰銀：買進17,318千股，賣出77,991千股，賣超60,673千股。

第三名：群創：買進80,704千股，賣出131,310千股，賣超50,606千股。