友善農業的堅持－樹林青農陳永龍

新北市青農陳永龍與妻子陳麗萍在樹林的柑園街內種植 蔬果及藥草，夫妻倆堅持不使用化學肥料及農藥， 透過與環境共榮共存的方式，在都會區旁打造出一座安心農園。 在他們的堅持與努力下，種出的果菜不僅長得肥美， 從田裡摘下來稍微洗淨就能夠直接食用，安心又健康。

69年次的陳永龍畢業於永達技術學院，與同校的妻子陳麗萍相識相 戀，因兩人均茹素，於是決定在樹林火車站旁經營素食材料行，直至 2008年起陸續爆發出的食安風暴， 讓陳永龍認為健康要靠自己把關，也開啟了他的從農之路。

為了兼顧永續環境與食材安全， 陳永龍選擇不施用化肥與農藥的友善農法， 然而對於剛踏足農業的他而言，這無疑是一條艱辛難走的荊棘路， 除了向附近有經驗的農友請教，陳永龍也積極參加農業局、 農會及農改場開設的各項課程，慢慢培養經驗與實力， 也終於種出漂亮的成績，甚至協助周圍的慣行農友轉型為友善農法。

除了蔬果外，陳永龍對藥用植物有著濃厚的興趣， 他的農場裡種植著多種藥用植物，如決明子、紫蘇、狗尾草、 薏苡等，陳永龍說，這些藥用植物就像是他的孩子， 需要細心呵護才會長得漂亮，他也致力於推廣台灣藥草產業， 除了經營粉絲專頁「藥用植物生態農場」傳播藥用植物相關知識， 也與熟識的中醫師及雜誌社編輯合創「自然保健雜誌」刊物， 努力將藥用植物推廣給大眾。

陳永龍表示， 未來希望可以整合樹林及三峽北大特區的都會區與農業區的資源， 將農業區的農產及好環境帶進都市， 讓都市的居民在假日可以到周圍的農地走走、呼吸新鮮空氣、 選購喜歡的農產。

同時將都市的年輕活力與消費力帶進農地， 不僅能活絡農村，為當地農產品打開通路，也能達到吃在地、 食當季的目標。陳永龍也拋磚引玉， 歡迎附近學生寒暑假時到農場來實習，體驗腳踏實地種菜的樂趣， 也學習一些農作物的相關知識。

農業局表示，為輔導新農漁民投入農業生產， 農業局首創一站式服務措施，從生產、銷售通路、 包裝行銷規劃整體輔導措施，並協助整合地方農業與都會地區資源， 將資源效益最大化，帶動當地產業的發展， 讓更多青年及新農民加入從農行列。