德國康芬豪森中學師生來訪 驚豔新北超商守護飢餓學童

新北市與德國巴伐利亞邦史坦堡縣為姊妹市，境內的康芬豪森中學師生28人於10月31日抵臺交流訪問11天，今(4)日到新北市政府參觀14樓婚紗梯廳，除了認識新北聯合婚禮活動外，教育局長張明文更介紹新北獨有的幸福保衛站政策，讓德國師生讚嘆不已，原來超商也能守護飢餓學童。

教育局長張明文表示，非常歡迎康芬豪森中學來訪，雙方學校交流從1997年起迄今已有19次，康芬豪森中學師生也有9次來臺交流經驗。新北市十分重視學生國際交流，鼓勵師生與國際接軌，拓展國際視野。

我們也特別致贈本市在地特產文山包種茶，讓康芬豪森中學將臺灣的好茶帶回德國分享，也希望雙方的交流情誼可以源遠流長。

德國康芬豪森中學師生今年再度來訪，將參加三民高中30週年校慶，並由三民高中安排接待家庭，希望能充分感受臺灣人民的熱情。

三民高中吳致甄老師表示，德國姊妹校就像遠方的家人一樣，非常期待兩年一次在臺灣相聚，雖然停留時間不長，但大部份德生是第一次來臺，因此學校規劃了豐富充實的行程，帶他們品嚐在地美食、欣賞臺灣美景，如參觀貢寮山水梯田、體驗野柳溫泉，也有文化體驗活動，像是書法及捏麵人等，並於校內安排學習，讓德國師生了解臺灣的教育。

三民高中徐翊軒同學表示，之前曾接待過美國的同學，當時很害羞，沒有太多互動，這是第二次接待外國同學，希望可以成為好朋友，分享臺灣的美食和趣事。周柏諭同學則說，很期待德國同學的到來，這次擔任接待家庭，一個月前就已和爸媽開始準備，包括整理家中環境及規劃活動行程，希望讓德國同學留下美好的回憶。

新北市積極推動國際教育，除了大力引進國際交換生及國際志工入校交流，更支持鼓勵學生出國學習。

教育局今年也首創「高中學生國際遊學計畫」，與美國加州洛杉磯地區學區合作，將於明(109)年選送15名公立高中優秀學生進行2週之國際遊學課程，包括進入當地高中學習，參訪喜瑞都學院、USC南加州大學及UCLA 洛杉磯加利福尼亞大學特色課程體驗，及特色博物館與景點等，並居住在當地接待家庭，體驗美國在地文化生活，經濟弱勢學生將由教育局全額補助。