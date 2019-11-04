108.11.4 櫃買中心 (例行記者會統計資料)

櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年11月1日累積開戶數為16,398,840戶，較10月25日累積開戶數為16,370,091戶，增加28,749戶，增幅約0.18%。另本年11月1日現股當日沖銷累積開戶數為1,905,664戶，較10月25現股當日沖銷累積開戶數1,900,763戶，增加4,901戶，增幅約0.26%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年11月1日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,350戶較10月25日開戶數176,216戶，增加134戶，增幅約0.08%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至11月1日止日均值為310.11億元，總成交金額為62,021.29億元，其中盤後定價交易金額為204.89億元。另本年度截至11月1日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.96%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.00%。

(二)本年度第三季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,304人。

(三)本年度興櫃股票截至11月1日均值為7.37億元，總成交金額為1,474.67億元。

四、本年度上櫃有價證券截至11月1日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計651家，較上週(截至10月25日止)得為信用交易家數652家，減少1家。

(二)融資餘額為516.87億元，較上週(截至10月25日止)融資餘額510.07億元，增加6.80億元，增幅約1.33%。

(三)融券餘額為100,990張，較上週(截至10月25日止)融券餘額99,455張，增加1,535 張，增幅約1.54%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.22%，較上週(截至10月25日止)之比例12.20%，增加0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.36%，較上週(截至10月25日止)之比例0.35%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至11月1日止，累計營業天數202日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計127期，發行餘額為5兆4,809.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計113家562期，發行餘額為1兆8,971.10億元，較上週減少92.2億元。

(三)轉換公司債已上櫃計155家186期，發行餘額為1,266.20億元，較上週增加21億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.15億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家361期，發行餘額為9,532.81億元，較上週增加11億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為31.65億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計653期約1,710.67億美元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為38兆4,369.64億元，日均值為1,902.82億元，包含：

1.買賣斷交易5兆4,814.16億元，日均值為271.36億元，佔總成交金額比例為14.26%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆7,518.02億元，佔買賣斷成交金額比率為68.45%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆7,296.14億元，佔買賣斷成交金額比率為31.55%（包含政府債券8,405.23億元，日均值為41.61億元；普通公司債7,142.30億元，日均值為35.36億元；金融債券1,559.19億元，日均值為7.72億元；外國債券189.42億元，日均值為0.94億元）。

2.附條件交易32兆9,555.47億元，日均值為1,631.46億元，佔總成交金額比例為85.74%，其中等殖成交系統成交金額為4,007.14億元，佔附條件成交金額比率為1.22%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為8.06億美元，以澳幣計價之成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為29.41億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.07億紐幣，以南非幣計價之成交金額為2.75億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為117.77億美元，以澳幣計價成交金額為0.48億澳幣，以人民幣計價之成交金額為143.22億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,637.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交3,637.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,449.50億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開辦本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計512.78億元，本年度累計成交金額為372.81億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開辦本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計782.92億元，本年度累計成交金額為640.51億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,582.21億元，本年度累計成交金額為1,393.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,056.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計604.44億元，本年度累計成交金額2,078.32億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計4.47億元，本年度累計成交金額127.85億元。

(七)外幣保證金交易：目前已申報開辦本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,122.45億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年11月1日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：776家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：18家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數3家(東捷資訊、明達醫、捷流閥業)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：4家 (映興、山富、翔宇、應廣)

二、截至108年11月1日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：239家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：30家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：3家 (常廣、泰創工程、穎崴)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：31家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年11月1日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：91家

(二)累計登錄創櫃板家數：160家

(三)當年度累計輔導家數：26家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年11月1日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,106家

五、截至108年11月1日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.11.3~108.11.9)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6730 常廣【第一金、元富、凱基】 (108年11月8日)