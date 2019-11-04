新聞拍攝手法展回收流程 學子創意奪台灣環保署微電影首獎

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為提高大眾對資源回收的關注，有高中學子透過新聞報導手法，加入時下受歡迎的艾莎公主、張君亞小妹妹等任務，帶領觀眾一同探索未發泡PS容器回收再利用流程，一舉奪下環保署微電影競賽首獎。

環保署舉辦「2019資源回收大作戰-微電影創意競賽」，分成「國小、國中及高中」及「大專院校組」，盼透過學生族群的參與、討論及不同視角看政策的作法，以微電影呈現學生族群眼中的資源回收，共計徵得86件作品，

參賽作品在經過「廢棄物與資源回收」、「環境教育」、「影像傳播教學」及「影片製作」等不同領域專家學者，依切題性、整體創意、拍攝視覺及內容呈現，從2組競賽組別中，各選出前3名及4名佳作。

其中市立大同高中吳若湄同學製作的「PS環保服裝大賽」奪得，該片以新聞報導的手法，並透過耳熟能詳的白雪公主、艾莎公主及張君亞小妹妹等人物的助攻，帶領觀眾一同探究未發泡PS容器回收再利用流程，奪下國小、國中及高中（職）組首獎。

中國科技大學林旻翰同學製作的「回收就是潮」拿下，該作品以透過講故事跟RAP演唱回收3C產品，生動流暢的旋律與歌詞，讓人朗朗上口好記憶，馬上讓觀看者明白哪裡可以回收筆電、平板及手機，創意滿滿奪大專院校組的首獎。

環保署表示，從各組同學的作品中，可以看到學子們用不同視角呈現資源回收，將生硬的環保知識轉化為生動有趣的影片，讓資源回收議題，透過參賽者的資料蒐集與討論，加深扎根校園的效果。