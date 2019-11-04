台灣外交部、陸委會回嗆中國「26條措施」：名為惠台、實則利中

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中國國台辦今天(4日)公布提供台灣民眾「同等待遇」措施，簡稱「26條措施」。我陸委會表示，該措施是去年「31項措施」的延伸擴大。「名為惠台、實則利中」的本質不變，政府將嚴肅看待、評估和妥慎應處。

中國國務院台灣事務辦公室和國家發改委4日聯名公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，針對台灣企業和台灣民眾提出共26條措施。

中央社報導，我陸委會今天以書面方式回應表示，該等措施是在去年(2018年)「對台31項措施」基礎上延伸擴大、變換花樣、包裝宣傳，相關內容不改「名為惠台、實則利中」本質，更夾帶進行一國兩制的政治操作。這是「習五條」後，北京當局對台政軍施壓、威脅逼迫台灣接受其一國兩制主張的兩面手法，其「拉打兩手」人盡皆知，也難以拉近兩岸距離。

另一方面外交部長吳釗燮，針對中國國台辦公布的「26條措施」，今天也在推特用簡體字發文回嗆，看起來好多條，但台灣用不到一國兩制。

相關新聞: 【快訊】選前統戰？！ 中國再對台灣推出「26條措施」

吳釗燮下午在外交部推特發文說，

中国国台办推出对台26条，去年也有31条，看起来好多条。 但我们台湾用不到「一国两制」，真的不用客气。 给你们人民多点自由也不错ㄛ！ JW

針對對台26條措施，外交部發言人歐江安表示，其中第14條明載「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」，對此外交部嚴正聲明，中華民國台灣是主權國家，政府對國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使。

歐江安說，中國政府所提措施，只不過是在推銷「一國兩制台灣方案」，意在最終併吞台灣，政府已經多次清楚說明，拒絕一國兩制就是台灣共識，中國政府假意惠台，不會得逞。

陸委會則在書面聲明當中解釋，對岸在一年多後再度推出所謂「26條措施」，只是掩飾去年「31項措施」執行不彰的事實，也反映中國經濟下行壓力及各部門間協調限制，實施成效言過其實，完全禁不起檢驗；更是反映這段期間以來台灣人民拒絕「一國兩制」、不認同中共統戰分化的結果。

陸委會稱，中共企圖透過融台促統政策措施、拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。

相關新聞: 【快訊】選前統戰？！ 中國再對台灣推出「26條措施」

陸委會表示，去年以來，政府已持續追蹤評估「31項措施」，及推動「壯大台灣」相關策略、優化台灣整體環境，並關注後續中共作為對台影響，提醒國人兩岸制度差異，及赴中國應注意可能風險。

陸委會稱，對於中共今天推出的相關同等待遇，政府相關單位仍將嚴肅看待，並進一步評估及妥慎應處；並呼籲中共官方具體落實對台商等台灣民眾的投資與生活具體保障。

相關新聞: 【快訊】選前統戰？！ 中國再對台灣推出「26條措施」