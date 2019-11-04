〈時評〉台灣落入共產中國手中的下場

有史以來，最明顯是在投台灣當家作主一票，還是投中國代理人一票的總統大選，正在台灣上演！

整天被催眠主權不重要，只有大作發財夢才實在，還有在挺綠、挺藍還是挺紅白相間的第三勢力間猶豫的台灣人，不知有沒有設身處地想過：假如台灣落入共產中國手中，會出現怎樣的下場？

年金改革後，台灣許多退休軍公教因為每個月「只」剩5、6萬台幣可領，而忿怒不滿，而走上街頭抗爭要討回公道。

且換個角度，看看共產黨統治下的中國，是如何照顧旗下人民的？據報導，去年8月1日起，帶病回鄉退伍軍人生活補助標準是由每人每月500元（人民幣，後同）提高至550元、參戰參試（即參加核試驗）退役軍人生活補助標準由每人每月550元提高至600元（換算成台幣還不到2千7）；城鄉居民養老金待遇更慘，去年每月人均領取養老金為人民幣125元（約台幣5百5）。

假如台灣落入共產中國手中，平均發給其原子民每個月人民幣125元養老金的中國領導人，憑什麼「大發慈悲」，發給台灣人每月台幣3628元（約為中國人均養老金6.6倍）的老年基本保證年金？

再看看，上千退伍老兵江蘇鎮江集結，換得的是上萬武警的鎮壓；一場江蘇鎮江和山東老兵維權抗爭事件，下場是18位老兵遭法庭判刑；成百上千名退伍軍人北京維權上訪，見到的不是習近平，而是大批警力！

假如台灣落入共產中國手中，被併吞（或統一、征服、降伏、歸順，反正方式與名稱已不重要）的台灣，其退休「國軍」何德何能，還想繼續享有每月3萬8990元（約退伍紅軍每月生活補助的十五倍）起跳的軍人年金？還有，真的在共產中國的宰制下，台灣的「八百壯士」們，敢一副不給滿給足，就走上街頭抗爭到底，然後還能安然無事嗎？

今天，在台灣，誰看總統不順眼，對國家政策有意見，有話要說、要抗議，要「反○○」或反「反○○」，悉聽尊便，就是總統府前廣場埋鍋造飯又怕怎的？如果是富可敵國的對執政者指指點點，那更不得了了，執政者惟恐有所怠慢得罪，敢不客客氣氣虛心領教？

假如台灣落入共產中國手中，參加香港反送中示威15歲泳將，不旋踵即成海面上全裸女浮屍的慘劇，會不會在視街頭抗議如家常便飯的台灣人身上重演？無法容忍諾貝爾和平獎得主與維權律師們為公民權利呼號請命，並毫不遲疑將渠等送進黑牢的習近平，可以容許台灣人對總統的言行，動不動就要質疑、挑戰、指教個幾句的尺度嗎？

假如台灣落入共產中國手中，商場巨擘「商人無祖國」或「市場就是我的祖國」的話還敢說嗎？說了，項上人頭還能好端端的嗎？台灣的富豪們，怕不怕，一覺醒來，像阿里巴巴的馬雲、騰訊的馬化騰或聯想的柳傳志一樣，「被交棒」、「被卸任」，一生心血在非經濟因素下莫名其妙地轉眼成空？

另外，目前在各自崗位敬業地工作、教學、做研究的台灣人，或許認為，台灣就是落入共產中國手中，又於我何有哉？還不是一樣工作、教學、做研究嗎？說不定，有機會到中國另闖天下還更海闊天空呢？有這般想像，除了說少幼稚、少天真外，也只能衷心祝福了！

看看香港的例子吧──回歸後，馬照跑、舞照跳是理想，現實是在每年5萬中國內地合法移民配額下，於今已累積110萬的香港新移民，搶工作、搶醫院產房、搶醫院病床、搶嬰兒奶粉、搶紙尿布，在在打亂原香港人的工作與生活！

至於台灣人在中國體制下想照舊工作，甚至到「內地」大展宏圖，習領導人在點頭恩准之前，先比照新疆來個「再教育營」，想必是絕對跑不掉的！不必有高深學問的人都知道，在共產中國，政治正確比什麼文憑、能力都來得重要；政治不正確，尤其是受「（中國國民黨）黨國教育」中毒最深的台灣教育、學術界，未將舊思想拋棄改造成習思想，讓習思想入腦入心，又如何為偉大的「祖國」奉獻交心？

（作者為新竹教育大學退休副教授）