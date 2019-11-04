美商務部長羅斯：美國和中國貿易協議樂觀 短期內將鬆綁華為

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）3日說，對於美中於11月達成「第一階段」貿易協議表示樂觀，還透露「短時間內」將發布美國企業向華為出售零件的出口許可。

中央社報導， 羅斯表示，智利因國內動亂取消主辦亞太經合會（APEC），使美中無法在場邊舉行峰會簽署協議後，但是美國的愛阿華州、阿拉斯加、夏威夷、甚至中國各地，都可能成為川習簽署協議的地點。羅斯稱這項協議「尤其複雜」，美國也確信，雙方對彼此所達成的共識，有著非常正確、清晰與詳細的認知。

美國總統川普在白宮接受媒體訪問時也表示，首要之務是我想簽署這份協議，對我而言，簽署地點根本不是問題。

羅斯在曼谷接受美國財經媒體專訪時說：「我們目前已取得不錯進展，沒有理由簽不成。」但被問到協議能否如期在本月簽成，羅斯說「至於是否又會稍加拖延，誰知道呢，總有這樣的可能」。

報導指出，中國在這項第一階段協議裡將加購美國農產品、保持人民幣匯率穩定，以及向美國公司開放金融服務市場，北京希望藉此換取美國打消12月15日再對包括智慧手機等中國貨品加徵關稅的措施。

羅斯正出席東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit），他也重申川普政府尚未允諾是否暫緩12月這波加徵關稅之舉，還說兩國後續階段的貿易協議，取決於中國的相關立法與落實機制，「沒有這些，談出的協議不過是堆廢紙」。

另外，川普今年6月與中國領導人習近平在G20峰會場邊舉行川習會時允諾，將准許美國企業向華為出售特定零組件，但至今仍未宣布。羅斯說，相關許可「很快便會放行」，稱美國政府已接獲260件申請。