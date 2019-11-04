美國警告：傾斜式嬰兒床已造成73起嬰幼兒死亡案件

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Committee, CPSC）發出警告，提醒父母和主要照顧者千萬別讓嬰幼兒睡在傾斜式嬰兒床，因為根據最新研究報告顯示，傾斜式嬰兒床無法提供給寶寶一個安全及穩固的睡眠環境。

美國CPSC表示，從2005年1月起至2019年6月止，美國境內發生1108件嬰兒睡眠意外案例，其中有73例嬰兒死亡案件與傾斜式嬰兒床有關。該機構已針對市售部分的傾斜式嬰兒床進行預防性召回作業。

同時，美國CPSC也聘請了第三方機構進行市售嬰兒床檢測，來自美國阿肯色大學的生物力學Erin Mannen博士發現，市售各種款式的傾斜式嬰兒床都無法提供嬰幼兒一個安全的睡眠環境，建議父母選購嬰兒床時，應挑選傾斜角度低於10度以下的嬰兒床，以避免窒息的風險。

另外，Erin Mannen博士也提到，過於柔軟的寢具也會提高嬰幼兒窒息的風險。

美國CPSC也提出的以下4點建議，供父母和主要照顧者參考：