流行病學與社區健康期刊研究：女性工時過長 罹患憂鬱症風險高

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）根據一份2019年2月發表於《流行病學與社區健康期刊（Journal of Epidemiology and Community Health）》的最新研究指出，一週工作時間較長的女性，罹患憂鬱症的風險較高。

該研究由英國倫敦大學公共衛生及流行病學研究部團隊進行，選擇23,403名成年受試者，包括11,215男性及12,188女性，除了基本資料外，收集他們工作情況，包括工作長度、是否週末工作、工作條件等，也以一般健康問卷測量憂鬱狀況。

結果發現，每週工作超過55小時的女性，與每週工作時數在35-40小時(標準時數)的女性相比，較容易出現憂鬱症狀的機率，多出7.3%。且週末工作者，女性罹患憂鬱症的風險也高過於男性，分別為4.6%、3.4%。

高雄市立凱旋醫院院長周煌智表示，工時長不僅會產生工作疲勞，同時也會造成憂鬱現象。女性較為細膩，在事情處理上留意較多，相對地也會產生困擾，男性則較大而化之，除非是遇到重大的事情。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，造成女性工作者工時過長或週末工作，罹患憂鬱症的風險比男性高，可能在於女性的傳統角色肩負許多家務、照料孩子、雜事等，當無法在正常時間下班，內心常易焦慮不安，擔心孩子的接回、晚餐料理…等，長久下來必然影響她的情緒及專注力。

葉雅馨建議，女性工作者平常盡量維持規律的作息，每天至少留給自己半小時獨處，再忙也騰出喝杯咖啡的時間，讓情緒冷卻、整理思緒，就像手機充電功能，又可很好的運作。

她也提醒，雇主或上司可視員工狀況給予彈性，當工作無法即時完成時，是否採行責任制，將它帶回家繼續，不會因超時而造成她情緒的不安。