全球首創入住總統府獲佳評　韓國、日本、匈牙利網紅力讚台灣

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）全球首創「來去總統府住一晚」體驗活動邀請十組國際旅客住進總統府，自首組「台灣女婿」韓國部落客金周奕，到甫迎來的第三組匈牙利旅遊媒體Turizmus國際關係長夫妻，皆不約而同讚嘆台灣美食、文化及別緻的套房設計，充滿台灣特色更不失歷史底蘊。

「來去總統府住一晚」由中華文化總會、交通部觀光局共同主辦，共收到來自33國167件提案爭相入住，評審由社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳等出任，最終選出十組人馬，包含千萬人追蹤的「Nas Daily」創辦人以色列網紅Nuseir Yassin，連續1,000天上傳1分鐘短片而造成轟動、波蘭華沙第一間珍珠奶茶店並獲波蘭《富比士》報導，且為波蘭最有影響力部落客之一的Natalia Sitarska夫妻檔等。



Kim Ju Hyeok（右）開箱「總統」套房（圖/Kim Ju Hyeok提供）

搶頭香入住的韓國攝影師，身兼韓國亞洲通信社的攝影記者金周奕（Kim Ju Hyeok），也是知名旅遊攝影部落客，已於雙十國慶入住，並於線上分享體驗影片，透過巧妙的剪輯功力將台灣日常生活變得一點也不簡單。

主辦方中華文化總會副秘書長李厚慶表示，來自韓國的Kim Ju Hyeok紀錄此行在總統府的體驗與在台灣旅途中的點滴， 影片出來令人感到驚艷， 透過不同視角帶出在台灣這塊土地上的風景， 呈現值得讓台灣人驕傲的日常生活。

金周奕在臉書上特別提到，在總統府的經歷是難忘與最特別的，不管是台灣軍人的英姿，以及跟蔡英文總統見面互動，他會一直記得那些幸福心動的瞬間；這是過去不曾在任何國家經歷過，未來也可能無法再次體驗的珍貴經驗，會加倍努力介紹台灣與讓更多人認識台灣。



日本部落客石井三紀子（右）（圖/官方網站）

緊接著，第二組入住的為「台灣媳婦」日本部落客石井三紀子，他在體驗影片中提及，入住的總統府套房宛如五星級飯店豪華又舒適，室內的傢俱擺飾都是來自台灣製造，不管設計質感或使用來都非常棒。

石井三紀子表示，關於台灣魅力則不能不提到好吃的美食。影片中可見，其中一頓晚餐於台北唯一得到米其林三星的餐廳「頤宮」用餐，他說，「主廚使用台灣在地食材料理令人感動的好吃」，宵夜則為台灣甜點豆花，早餐則是台北超人氣早餐阜杭豆漿，接著啟程出發台東繼續發現當地文化之美。

甫於近日來台的第三組旅客為匈牙利旅遊媒體Turizmus國際關係長芮佛茲（Robert Revesz）與妻子，芮佛茲告訴中央社，這次首度來台，雖然曾去過全世界50多個國家、超過400個城市，這次是首度體驗在一個國家的總統府過夜。

芮佛茲直言，「我們很愛房間的設計」，整體的擺設令人感覺很舒適，不會太擁擠。總統府座落的區域非常安全，同時，還能體驗這棟建築的歷史，「真的很喜歡這次的經驗」。

芮佛茲已於上週六（2日）結束行程，體驗照片及影片也將會陸續發佈於個人社群平台。讓我們一起拭目以待接下來入住的旅客，他們將從德國、泰國、法國等地遠道而來，詳情請前往官網查詢。



總統府套房照片（圖/​​​​​​擷取自Kim Ju Hyeok影片）



來去總統府住一晚（Kim Ju Hyeok影片）