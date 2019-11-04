台灣新竹市試辦飲料杯「甲地借乙地還」活動 看電影也可參加

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）不只租車可以甲地租乙地還，現在連環保杯也可以，還能帶進電影院。新竹縣環保局配合環保署減塑政策，再度與容器租賃團隊「好盒器」合作，在人潮密集的商圈募集9家飲料店及1家電影院參與活動，活動至11月30日為止。

新竹市環保局表示，為再提升民眾支持重複使用環保杯，與容器租借團隊「好盒器」合作，推出「新竹市x風享市借x首部曲：器喝茶」活動，共有9家飲料店與1家電影院響應，由環保局提供可重複使用風享大器杯、 風享小器杯，進行免費租借使用。

而新復珍戲院除配合免費租借外帶飲料杯外，還協助於電影院出入口設置1台自助歸還機，方便民眾於每日上午8點至午夜12點自助歸還飲料杯。

民眾僅需透過手機APP加入好友綁定後即可進行租借，每支手機號碼每日最多可借6個杯子，則歸還採「人工掃描」及「自助歸還機」兩種方式，「人工掃描」透過租借外帶飲料杯店家，依其營業時間由店員協助歸還。

為回饋民眾參與免費租借外帶飲料杯，活動期間特別推出「響應環保享折價、揪您器喝茶」等兩項風享活動。「響應環保享折價」於11月1-30日，每租借1個飲料杯，歸還後可獲得原購買店家10元折價券1張於下次使用，每店限量發放100張折價券，限12月3日前使用完畢。

（圖/ 新竹市政府提供）