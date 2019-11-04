台灣北市府顧問傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩　劉嘉仁請辭靜待調查

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市政府顧問劉嘉仁傳出性騷擾副發言人黃瀞瑩，他今天(4日)發表聲明指出，已向市長柯文哲提出辭呈，並靜待調查結果，強調對自己清白深具信心。

市府副發言人戴于文表示，市長柯文哲已准辭。

日前劉嘉仁傳對黃瀞瑩性騷擾，常以討論行程為由，找黃瀞瑩到顧問室，並把門關上，還常傳訊息給黃瀞瑩，讓女方感到不舒服。柯文哲決定先將2人「隔離」，工作上不再共事，台北市政府也依性騷擾防治工作程序，成立委員會進行調查。

綜合《聯合》與中央社報導，劉嘉仁今天發表聲明指出，此事已造成家人困擾，對市府團隊也造成困擾，因此主動向柯文哲市長請辭接受調查。期待調查作業完成，報告提出的那一刻到來。

劉嘉仁說，「對於我的清白，我深具信心」。

他在聲明中指出，在進入市府體系前，他在醫界從事社區醫療服務長達20年，協助醫療團隊一同照顧病患並勇於承擔，而長年的服務經驗，他的工作總是與在社會中的弱勢站在一起，「為這片土地的公共服務，是我的歸屬。我將繼續努力」。

《聯合》今報導，劉嘉仁與被網友暱稱為「學姊」的黃瀞瑩共事期間，就連下班後也用LINE狂傳「問候訊息」。但劉嘉仁則強烈抗議「性騷擾」三個字，他說自己問心無愧，「我有老婆、孩子，這會讓他們承受不可承受之重」。

台北市副市長黃珊珊1日表示，已按性騷擾防治工作程序成立委員會進行調查，一個月內會有結果。