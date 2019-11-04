11/01-11/30 福泰飯店線上旅展&LINE Pay Mini 3%回饋點數

又到了年度搶購好康出門旅遊的最佳時刻！福泰飯店集團將於11/08~11/11台北國際旅展在台北南港展覽館4樓（攤位編號：N1403）與大家見面。福泰集結旗下各品牌聯合推出「福泰聯合住宿券」，全台8家飯店皆適用！買十送一每張只要NT$1,818起，絕對是全年最划算！現場使用LINE Pay Mini付款除了享高達3% LINE Points回饋，再送福泰獨家好禮。每日Happy hours時間-11點11分限時限量搶NT$1,111及下午3點搶購優惠住宿券好康，以及與桔子人拍照打卡贈送好禮活動，現場的朋友千萬不能錯過，同時線上旅展將於11/01搶先開賣，讓愛旅遊的您輕鬆搶先購！

「福泰聯合住券」線上旅展」將於11/01~11/30於官網獨家推出，立馬拿到電子票券，讓無法到場的您也能先買先享受！同時還能刷LINE Pay輕鬆付款，讓您購買使用都easy！另外，深受大家喜愛的福泰吉祥物-「桔子人」也將首次於旅展粉墨登場，每日16:15至17:00與粉絲近距離同樂互動！還能和桔子人合照打卡上傳IG或加入LINE好友，直接換好禮！

「福泰聯合住宿券」可入住福泰飯店集團旗下三大品牌：福泰商務飯店、桔子商旅及礁溪山形閣；住宿券的多元使用方式，讓人人都可依指定住宿券張數入住想要預訂的飯店。彈性又便利的票券使用方式，讓您的旅途精彩多變，一次享盡福泰全服務！喜愛自由行的背包客可選擇入住桔子商旅、親子家庭出遊推薦商務飯店、享受寧瀞泡湯之旅首選礁溪山形閣。福泰飯店集團8家飯店皆鄰近大眾公共交通運輸，無論出差旅行程皆合適。現場刷台新銀行還能享NT$6,000的滿額贈禮好康！