美國印太透明倡議提台美合作　台灣外交部：持續強化雙邊夥伴關係

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)美國政府於今(4)日在東亞峰會場邊公布《印太透明倡議》文件,說明美方正積極與澳洲、日本、紐西蘭、南韓及台灣協調,盼創造更多合作機會,對此外交部表達誠摯歡迎,並將持續強化台美在印太戰略下更密切的合作夥伴關係。

第35屆東南亞國家協會高峰會(ASEAN Summit)於11月2日至4日在泰國曼谷舉行,而其中由18個區域國家領袖出席與會的東亞峰會(East Asia Summit)則於今日上午舉行,美國並在峰會場邊公布《印太透明倡議》(Indo-Pacific Transparency Initiative)事實文件(Fact Sheet)。

文件提及,美國政府機構透過《印太透明倡議》制定超過200項計劃,致力於推動反貪腐、財政透明、民主援助、青年和具潛力領導人發展、媒體及網路自由,以及保護基本自由和人權等議題,近期美國也宣布將額外撥出美金6,800萬元的預算,用來支持針對太平洋島嶼和南亞的區域治理及緬甸民主選舉的新計畫。

文件指出,美國也正積極與澳洲、日本、紐西蘭、韓國,以及台灣進行協調,尋求進一步合作的機會。對此,外交部今日發布新聞稿表示,政府將持續與美國等理念相近國家積極攜手合作,共同落實對印太區域的共享願景。

此外,文件也呈現美國與夥伴國家進行的合作計畫與成果,其中包括台美9月在台北合辦的首屆印太民主治理諮商對話(U.S.-Taiwan Consultations on Democratic Governance in the Indo-Pacific Region ),以及第二屆全球合作暨訓練架構(GCTF)所舉行的「培養媒體識讀以捍衛民主國際工作坊」。

外交部表示,上述合作彰顯台美積極合作推動人權、民主及良善治理等核心價值的努力與具體成果。

外交部提及,台灣作為國際間備受肯定的民主成功故事及良善力量,不僅在捍衛民主自由的最前線堅定維護自身的民主制度,也樂願在國際社會貢獻所能,期望為促進區域的自由秩序與民主良治盡一份心力。