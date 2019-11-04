世界舞蹈大師最後獨舞　「陌生人」席捲台北兩廳院

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國際舞蹈大師阿喀郎‧汗來台演出封箱之作「陌生人」，透過獨舞及音樂詮釋第一次世界大戰，其為他對當代文明的反思之作，好友林懷民也到場欣賞，現場更是座無虛席，為期三天的演出已於昨（3）日台北國家戲劇院落幕。

流著孟加拉血液，在英國倫敦成長，有著印度傳統舞蹈卡達克靈魂，以及現代舞身形的大師阿喀郎‧汗（Akram Khan），早在2002年即以編舞金童之姿，應當時「新舞台」新舞風現代舞系列藝術總監林懷民的邀請來台演出，一舞爆紅。

阿喀郎已六度登台，獲國家兩廳院之邀於今（2019）年舞蹈秋天藝術節，聯合共同主辦辜公亮文教基金會，帶來封箱獨舞作品《陌生人》，此作也榮獲2019年英國勞倫斯‧奧利佛獎舞蹈傑出成就獎（2019 Lawrence Olivier Awards），雲門總監林懷民也於昨（3）日到場觀賞，現場座無虛席，舞者謝幕後觀眾更遲遲不肯離去。



阿喀郎彩排照片（圖/兩廳院提供）

兩廳院說明，《陌生人》這個作品中，阿喀郎‧汗親身詮釋第一次世界大戰，以殖民地身分加入戰爭的印度籍傭兵。不知名的士兵孑然處於異鄉，是出征國的陌生人，也是陌生人的敵人。他既是受害者，也是加害者，他代表無人也是每個人。阿喀郎烈燄疾風的舞蹈語言，共同召喚一則曾湮沒於時光的戰爭史，揭露人類處境的美麗與醜陋。

阿喀郎指出，在他有幸參與的全部創作中，他發現《陌生人》是最貼近自己作為藝術家的個人旅程。反思、死亡、重生、時間、疏離、身份與回憶等主題，都是此創作過程的一環。這部作品是他對當今世界的反思之作。

阿喀郎表示，作為人類，我們擁有無限想像力來創造非凡且美麗事物的能力，怎麼也會擁有同等的龐大能力來製造，並行使超乎我們想像力的暴力與恐怖行為？早在我們肯承認之前，普羅米修斯就預見人類會如此。

此次，阿喀郎與優秀頂尖的藝術家合作演出，包含現場演出的五位音樂家，以及出色一流的舞台與燈光設計，創造出富有魔力的寫實表現手法，以及遊走在夢幻中的超現實主義，觀眾彷彿可以藉由阿喀郎‧汗充滿張力的肢體中，感受到當初印度傭兵受困心靈，挑起觀眾難以撫平且哀痛的氛圍中。



阿喀郎彩排照片（圖/兩廳院提供）



演出片段（影/Youtube）