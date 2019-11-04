罕見「跨海+跳島」 台灣澎湖菊島跨海馬拉松看見離島之美

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）第3屆「菊島澎湖跨海馬拉松」昨（03）日登場，身為全台唯一「跨海+跳島」的跑旅賽事盛會，今年結合度假風格、假日盛典、綠色環保及追風演唱會，吸引海內外超過3000名跑者參加，42公里男子組由日本籍宮崎忠勝奪冠，女子組則由來自香港的Cheung Hoi Wah Sarah獲得冠軍。

「菊島澎湖跨海馬拉松」不僅是擁有專業認證賽道、國內少見在離島舉辦的「A、B點」不繞圈馬拉松賽事，也是全台唯一具備 「跨海+跳島」特色的離島馬拉松。

賽道沿途會經過壯麗的大菓葉玄武岩奇景、全台最古老的漁翁島燈塔、最具指標性的澎湖跨海大橋、全台保存最完整二崁傳統聚落、百年綠蔭隧道通梁古榕等絕美景觀，沿途更設有18個創意美食補給及地方特色啦啦隊21隊來炒熱賽道氣氛，讓海內外跑者不僅能一次飽覽澎湖經典美景，還能享受道地澎湖美食補給與體驗在地的熱情。

賽後頒發42公里、21公里、5公里及全馬接力組，42公里男子組第一名的宮崎忠勝(日本籍)成績為02: 58: 07、女子組第一名的Cheung Hoi Wah Sarah（香港籍）成績為03: 41: 38。

21公里男子組第一名的 洪琳鴻成績為01: 25: 02、女子組第一名的雷理莎成績為01: 37: 13，全馬接力組前五名頒發獎盃，5公里組前三名之選手獲得由主辦單位提供精美禮物各1份。

根據統計，澎湖9月至10月底整體觀光人次相較去年同期成長將近1成5，可望於12月底前將再創高峰，透過比賽不僅讓跑者能親自用雙腳探索海島小鎮風情，更希望能帶領全台灣及國際跑友深入體驗澎湖之美。