證交所估明年日均值降 小心價熱量冷市場萎縮趨勢

台灣證券交易所最近預估明（109）年度，集中交易市場日平均成交值為1200億元，比今（108）年的日平均成交值1250億元縮減50億元，代表證交所預估明年市場狀況並不樂觀，市場極可能繼續萎縮，惟現在的大盤指數屢創新高，並不足以代表證券市場基本面好轉，投資人要高度警覺不宜過度樂觀，誤以為多頭市場來臨，而追價或過度的投資。

今年不論新上市櫃公司家數，成交量值，或上市櫃公司獲利狀況，均快速下滑，顯示台灣經濟生病了，不容忽視，市場要想復甦，至少需要一年以上的時間，不會那麼快。

證交所表示，明年集中交易市場日均成交值為1200億元，比今年預估數1250億元，減少50億元，減幅達4%。證交所的預估數算是保守，畢竟股市的興衰，影響人民信心甚鉅，以證交所官方立場，當然不會讓政府太難堪，也不會真實反應巿場狀況，因此所預估的數據都是從寬評估，實際的成交值應該會比證交所的預估數更低。證交所預估明年集中交易市場日平均成交值，是依據明年經濟成長情勢，以及賦稅署對證交稅收等預估，是有一定的理論基礎，並不是任意編列。

即使今年台股集中交易市場指數頻創29年新高，但是集中交易市場今年實際日均值到10月底為止，只有1178億元，與原預估數1250億元，有72億元的差距，根本無法達標，所以明年預估1200億元的日均值，也是僅供參考而已，市場並不如此樂觀預期，實際數據極可能更低。

熟悉證券市場的專業人士都了解，量比價更能顯現市場的榮枯，今年股價指數雖然創29年新高，但那只是台積電、大立光、聯電、緯創、日月光、聯發科、鴻海等個股突出的表現，帶動大盤的上漲，並不是投資人全面看好台股，而創造的股市榮景。要知道光是台積電一檔個股漲1元，帶動大盤指數上漲9.76點，所以光是一檔台積電的上漲，就可以為大盤創造耀眼的指數漲幅，但是，其他類股或個股價、量依舊，並無變化。

台股是在106年5月站上萬點，當年台股日均值是1048億元，107年指數站上一萬一千點，日均值攀升到1320億元，年增24%，今（108）年至十月底為止，日均值大幅降到1178億元，年減9.5%，顯示台股是價熱量冷的萎縮，這是證券市場最不樂見的狀況。

進一步分析台股上市公司今年上半年營收雖然創10年新高，稅前淨利卻創7年新低，減少幅度高達25%，僅8137億元，預料明年一定影響股利發放，也會直接影響投資人投入股市的意願，預料明年股市趨冷，應是合理之事。

更令人擔心的是企業獲利不佳，今年上半年申請新上市櫃的公司只有17家，加上興櫃的16家，總共不過33家，比去年同期的55家大幅減少，原因企業普遍獲利不佳，根本不符合上市櫃的條件，才是造成申請上市櫃家數驟減的主因。

台股現在外資買賣，影響市場甚鉅，截至今年十月底止，外資買進金額為6.49兆元，賣出6.37兆元，相對107年同期買進6.89兆元，賣出7.2兆元，外資成交值年減9%，也就是說，如果外資對台股巿場的影響力日增，而國內投資人對台股的投資，並没有更加熱絡，這是財金單位必須重視的問題。

從證交所預估明年日均值，已經一葉知秋告訴投資人，千萬要小心明年市場景氣的變化，小心保守因應，才是常保平安之道。

