小綠綠出動！台灣博物館文化探索之旅　北一女出任國際導覽員

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台博館推出的「文化體驗」邀請北一女同學出任國際導覽員，透過悠閒散步導覽深入探索台北文化，首次服務對象為來台參加TEDx論壇10週年的策展團隊核心成員，氣氛輕鬆愉快。

國立台灣博物館（以下簡稱台博館）發布新聞稿指出，台博館規劃的「城市探索-文化體驗」散步導覽外語培訓課程，請北一女學生擔任導覽人員，以國際旅客為服務對象，透過博物館、歷史古蹟、街景風貌等場域空間揭露台北城市蛻變的痕跡，也讓城市化身為文化教育體驗場域。

台博館提及，文化體驗服務大使首次服務，即為來台參加TEDx論壇10週年活動台北場的與會者，包括超過200位來自亞洲各國的TEDx策展團隊核心成員，在台博館培訓的外語導覽員引導下，北一女服務大使以向友人介紹私房行程的方式展開對話，在輕鬆愉快的氣氛中，以博物館系統為媒介，逐步帶出台北城市的歷史文化。

台博館說明，「城市探索-文化體驗」導覽路線共計四組，均以具有百年歷史的台博館本館為核心，分別串聯台博館土銀展示館、南門園區、北門區域及松菸台北機場，沿途經過二二八和平紀念公園、台大醫院、台北賓館、總統府、北一女校內光復樓等。

台博館表示，該活動剛好為明年台博系統建置完成暖身，博物館是認識一個國家過去及當代歷史的最佳媒介，同時也是學校教育最好的輔助場域，例如台博館南門園區建築過去是東亞最大的化學加工場「台北樟腦工廠」、目前的展覽介紹台灣產業發展的歷史人文反思，與高中的歷史或人文方面課程有深切關聯。

台博館透露，每一段導覽介紹都緊密結合城市街景及台灣文化特色，包含導覽重點之一且為台灣首座歐式風格的「二二八公園」，沿著公園小徑往南邊走，可以通到台灣最早的咖啡館之一「Cafe Lion 公園獅」，代表此公園引領台灣文化潮流的地位。

此外，二二八公園也涉及許多文化議題，包括白色恐怖紀念碑（轉型正義）、黃氏節孝牌坊（文化資產異地保存、台灣女性議題）、孔子雕像（戰後去殖民化）等。



台博館與北一女合推「城市探索-文化體驗」（圖/台博館）



文化體驗大使以台博館常設展介紹原住民轉型正義（圖/台博館）