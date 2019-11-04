幸福攏抵嘉 台灣嘉義市新住民多元文化嘉年華圓滿成功

為展現諸羅古城多元族群、友善宜居城市風貌，嘉義市政府3日於文化路中央廣場舉辦2019年移民節「心的家‧新的家‧幸福攏抵嘉」多元文化嘉年華活動，邀集來自不同國家的移民代表一同歡慶移民節，嘉義市長黃敏惠也特別到場與大家同歡，並頒發感謝狀，現場並設有特色美食等攤位，吸引許多民眾參加，氣氛熱鬧。

市長黃敏惠表示，嘉義市是友善的多元文化城市，截至108年9月底止，嘉義市新住民人數5,069人，約佔全國新住民人數0.92％，約佔本市總人口數(26萬7,863人) 1.89％，新住民也成為我國繼原住民、客家、閩南、眷村以外的第五大族群。為迎接來自世界各國移民朋友的加入，市府與內政部移民署攜手合作，投入資源，舉辦多項活動，致力營造友善移民環境。嘉義市是「管樂之都」，因此，今年特別成立「新住民親子管樂團」，除增進親子間情感外，也融入了在地特色，大家一起學管樂，不僅快樂更豐裕了生命。

今日活動首先由來自各國新住民親子以管樂演奏「Jing Bell聖誕快樂」，為活動拉開序幕。緊接著演奏「熱鬧的嘉義市」一曲，由新住民朋友跟市長黃敏惠一起大合唱，象徵嘉義市百工百業生意興隆，熱鬧滾滾。

現場除精采的親子管樂演奏、異國歌舞演出外，並設有50個以上攤位，包含新住民二代小茶師佈茶席、各項異國美食，美食免費DIY品嚐、彩繪環保袋DIY、各項新住民學習成果暨政令宣導等。此外，活動現場並設有泰國語、日語、印尼語、阿拉伯語、西班牙語及越南語等6種世界語言學習攤位、南非文化祭介紹等。

嘉義市民政處表示，聯合國訂定每年12月18日為「國際移民日」，內政部亦將該日訂為我國「移民節」。市府每年10至11月間都會舉辦多元文化系列活動，展現市府推動多元文化的用心，也展現不同族群文化的精采內涵。（新聞轉載自新住民全球新聞網）