看護移工嫁入水果農家 印尼新住民坐擁好山水經營幸福

17年前還是花樣年華的李瑛琪，遠從印尼來到基隆擔任照顧老人的工作。因為她在照顧阿嬤的時候，非常用心，鄰居的太太看在眼裡，就想幫她介紹給自己的堂弟，也因此開啟一段異國因緣。

李瑛琪說，當時才22歲，根本沒想過要在這裡結婚，但在鄰居的熱心，以及老公的貼心追求下，才答應嫁到宜蘭壯圍。由於夫家是種植哈密瓜的農家，從來沒在農家生活過的李瑛琪，因為不習慣農家生活，起初的一兩年常常暗自流淚。還好家人都對她很好，讓她在陸續生下三個孩子以後，慢慢習慣了農村生活。

由於她在印尼的時候，並非農家出身的孩子，對於農務工作以及農村的生活作息，真是不習慣。但經過了這麼多年，她現在反而喜歡上鄉下的寧靜與美麗的風景。李瑛琪強調，以前年輕，比較喜歡熱鬧的都市生活，現在發現鄉村的恬靜，又坐擁好山好水，才是單純的幸福。

李瑛琪最喜歡臺灣人的熱情，就算是對待陌生人，也很樂於伸出援手幫助。以前，她不知道臺灣有很多相同的新住民，也因為婚姻而來到臺灣生活。從去年開始，李瑛琪有機會參加移民署舉辦的活動，並擔任活動的義工，除了認識很多同是新住民的好朋友，也提供自己的經驗幫助大家適應環境。

由於李瑛琪信奉伊斯蘭教，所以很多事情都會跟阿拉禱告，就像當初不知道該不該嫁來臺灣一樣，她就真誠跟神明禱告，如果有好的緣份，她就願意嫁過來。現在，她深信神明給了好的啟示，讓她擁有三個可愛的女兒，還有愛她的老公，共同經營一個幸福的家庭。（新聞轉載自新住民全球新聞網）