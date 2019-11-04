台積電市值衝破全球20強　政府該記取少賺1.6兆元的慘烈教訓

台積電上周股價一度達301元，市值締造7.78兆新台幣新猷，不僅創下台灣單一企業市值歷史新高紀錄外，台積電市值也因而坐上全球市值第20寶座，這是台灣企業一項新的里程碑，台積電這家全球舉足輕重的企業，如今卻有近8成股權在外資手中，台灣政府、法人及散戶小股東擁有者卻不多，到底為什麼會這樣呢？其實，台灣的政府自己必須負起絕大部份的責任。

台積電日前市值一度達到2,537億美元（約7.8兆元台幣），除超越美國電信業巨擘Verizon的2,474億美元，也勝過羅氏藥廠的2,464億美元，以些微差距打敗Home Depot，坐上全球市值第20名寶座，台積電市值已領先對手intel（英特爾），台灣企業登上國際舞台，台積電可能是歷史上的唯一，是真正的台灣之光。

台積電2018年獲利是新台幣3,511億元，外資目前擁有78%的台積電，也就是外資去年可拿走金額是2,738億元，國人只能分配22%的獲利，當然台灣傾洪荒之力打造現在世界級的台積電，政府仍有三大效益，包括產業部落、高科技人才舞台，以及每年稅款收入大約661億元，但對照外資每年只要拍拍台積電董事長肩膀說：幹得好，你們繼續努力！就可以輕鬆拿走近8成獲利，顯然其中有很大問題。

台積電業績表現優異並非最近幾年才發生的事情，既然台積電一直是台股績優生，那為何台灣民眾都不想投資台積電，就連台灣政府都不想投資台積電呢？台積電確實是台灣之光，也是台灣在全世界最亮眼的一顆珍珠，但外資不需要投入我們所投入的這麼多，這顆珍珠就如此旁落他人手裡呢？

有專家分析，台積電為大型權值股、股價波動性較低，不易被喜好短線操作的台股投資人青睞，部分自營商也喜歡隨著營收數據短線進出，加上政府專注在實施當沖降稅等短期活絡量能措施，反而不利台股長遠發展，這些都是國人對台積電缺乏興趣的原因，當然最主要就是政府長久以來的不良示範造成。

當初行政院國發基金擁有台積電高達48%股權，而今賣到只剩6.38%，國發基金3年前終於認錯，表示過去出讓太多持股讓政府少賺1.6兆元，決議自2016年起不再出脫持股。據統計，2010年台積電股東人數為47萬7,403人，隨國發基金逐年賣股影響，台積電股東人數年年減少，2016年來到32萬7,433人的低點，但就在2016年國發基金宣布不賣股後，3年來股東人數的確是年年增加，今年最新統計為33萬8,926人，去年一年10張以下股東就增加近萬人。

誠如張忠謀曾說，外資持股這麼高，不是台積電選擇的，當年台積電剛成立，可是不折不扣100%的台資企業，但台灣人不相信台積電，看著龐大的資本支出和投資，覺得將來很難回收。言下之意，台積電幾乎變外資公司，台灣人自己要負最大責任。

政府原本就有扮演領頭羊的指標意義，若政府對台積電都沒信心，又怎叫散戶投資人能夠安心長期投資呢？