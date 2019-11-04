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科學快訊：排解壓力 摸摸毛小孩10分鐘或有不同體驗

研究結果於2019年7月刊登在《科學快訊》

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/04 10:36
示意圖（圖/ pixabay）

示意圖（圖/ pixabay）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）工作壓力太大卻不曉得如何排解嗎？有研究顯示，只要跟小動物互動10分鐘，就能讓身體壓力水平發生顯著改變，減輕壓力，不用花大錢也能簡單舒壓。

董氏基金會表示，由華盛頓州立大學學者進行的一項研究，他們以249名大學生為對象，分成4組，包括可與動物進行10分鐘互動，例如和貓狗玩耍或出遊的組別、等待10分鐘排隊卻只能觀看其他學生與動物互動的組別、只能看幻燈片中顯示動物圖片的組別、被告知能看到動物卻無法看到及觸摸的組別等。

研究人員採集參與者唾液樣本三次，分別為早上起床、實驗後的15和25分鐘，將唾液皮質醇水平作為評估學業壓力的指標。

結果顯示，和貓狗玩耍或出遊組參與者的唾液皮質醇水平顯著低於其他組別，唾液皮質醇水平低代表壓力低。

結果指出，只要撫摸動物10分鐘，有助於緩解學生的壓力，證實了一般大眾認為撫摸寵物可帶來的紓壓效果，此項研究也於2019年7月刊登於《科學快訊》。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，若無法自行飼養，可透過向朋友借養幾天、親友外出幫忙寄養幾週或是和室友共同領養的方式，彼此分擔照顧亦可達到紓壓的效果。若真的無法直接與動物接觸，觀看照片或影片中寵物的萌樣，也是個不錯的替代方法。
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