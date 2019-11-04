東台灣花蓮音樂節促農村觀光　陳昇、旺福接棒嗨翻全場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019花蓮音樂節「穀稻秋聲」邀請陳昇&新寶島康樂隊、黃建為、旺福等樂團及歌手帶來精彩現場演出，現場規劃市集，讓民眾邊野餐邊沐浴在美妙音樂及美景，已於2日及3日富里農村舉行。

花蓮年度盛事「穀稻秋聲-2019富里山谷草地音樂節」為兼具感性與知性的農村派對，由富里鄉農村再生促進會、富里鄉公所主辦共同推動農村觀光，為期兩日的活動吸引上千名遊客到場聽音樂、逛市集、野餐，花蓮縣長徐榛蔚也於首（2）日出席活動，於11月2日及3日永豐社區的台糖舊糖廠舉行。

徐榛蔚表示，穀稻秋聲已邁入第五年，是深具藝文氣息與青年活力的音樂盛會，每年都有許多在地特色團隊和青年來此表演，交流彼此情誼，激盪更多創作火花，將花蓮藝術創作能量發光發熱，徐榛蔚歡迎海內外遊客來訪花蓮，體驗花蓮的好山好水與溫暖人情。

今年演出陣容名單十分吸睛，美妙的嗓音搭配鄉野美景堪稱一大享受，首日由徐世慧、莫言、黃建為、陳昇&新寶島康樂隊輪番上陣；第二日則有鹹豬肉樂團、旺福、高德勛與舒米恩演繹曼妙歌曲，台下聽眾紛紛跟著音樂旋律搖擺，為秋季的音樂盛會掀起一波波高潮。



活動照片（圖/富里983）



樂團旺福頂著大太陽熱情演出（圖/花蓮縣府）