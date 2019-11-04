中越菲南海填海造陸 東協擔憂升高緊張情勢

東協昨天晚間發出主席國聲明指出，對於南海內的填海造陸行為表達擔憂，因為這樣的行為會侵蝕彼此的信任並升高緊張情勢，而東協樂見南海行為準則的協商有實質進展。

第35屆東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）及相關會議2日到4日在曼谷北郊的IMPACT展覽中心舉辦，除了東協10國領袖之外，中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅都與會，美國總統川普則派出白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）擔任特使出席會議。

南海議題為此次峰會的焦點之一。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天在開幕式中致詞表示，東協和中國要繼續協商南海行為準則（Code of Conduct in South China Sea,COC）。李克強在東協中國高峰會中則提到，中國和東協（東協10+1）已提前完成南海行為準則單一文本磋商草案的第一輪審讀，進一步讓南海情勢更穩定。

東協昨晚發出第35屆東協峰會主席國聲明。聲明中指出，東協再次確認在南海維持和平、安全、穩定和自由航行的重要性，並再次確認有效執行2002年南海共同行為宣言（Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,DOC）的重要性。

聲明提到，東協樂見中國和東協之間持續的合作，也樂見南海行為準則的協商有實質進展，讓準則在雙方都同意的時限內能夠提早完成。

中國、菲律賓和越南等南海主權聲索國在南海有不同程度的填海造陸行為，其中以中國的範圍最大。聲明指出，東協對於南海區域內的填海造陸行為表達擔憂，因為這樣的行為會侵蝕彼此的信任、升高緊張情勢並傷害區域的和平、穩定和安全。

東協再次確認加強互信、自我克制避免讓情勢更複雜、依據國際法追求和平解決爭端方式的必要性。

而在另外一個備受關注的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）上，東協主席國聲明僅表示，樂見RCEP完成談判並達成在2020年完成簽署的承諾。

泰國是今年東協主席國，在6月的東協峰會、7月的東協外長峰會以及10月的商務或貿易部長級會議中，泰國官員都數度強調今年完成談判、最快明年簽署RCEP的目標。

但RCEP遭遇來自印度國內的反彈。菲律賓貿易及工業部長羅培茲（Ramon Lopez）2日在東協峰會場邊舉行記者會透露，現在的目標是在2020年2月前完成RCEP，羅培茲並表示「有一個大國希望在完成之前再和國內諮商和確認一下」。

泰國總理府發言人娜盧孟（Narumon Pinyosinwat）昨天也表示：「我們尚未達成協議，一旦達成，就會宣布。各國商業部長仍在討論懸而未決的議題，預計明年2月左右簽署。」