中越菲南海填海造陸 東協擔憂升高緊張情勢

東協昨天晚間發出主席國聲明指出,對於南海內的填海造陸行為表達擔憂,因為這樣的行為會侵蝕彼此的信任並升高緊張情勢,而東協樂見南海行為準則的協商有實質進展。

第35屆東南亞國家協會高峰會(ASEAN Summit)及相關會議2日到4日在曼谷北郊的IMPACT展覽中心舉辦,除了東協10國領袖之外,中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅都與會,美國總統川普則派出白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert C. O’Brien)擔任特使出席會議。

南海議題為此次峰會的焦點之一。

泰國總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)昨天在開幕式中致詞表示,東協和中國要繼續協商南海行為準則(Code of Conduct in South China Sea,COC)。李克強在東協中國高峰會中則提到,中國和東協(東協10+1)已提前完成南海行為準則單一文本磋商草案的第一輪審讀,進一步讓南海情勢更穩定。

東協昨晚發出第35屆東協峰會主席國聲明。聲明中指出,東協再次確認在南海維持和平、安全、穩定和自由航行的重要性,並再次確認有效執行2002年南海共同行為宣言(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,DOC)的重要性。

聲明提到,東協樂見中國和東協之間持續的合作,也樂見南海行為準則的協商有實質進展,讓準則在雙方都同意的時限內能夠提早完成。

中國、菲律賓和越南等南海主權聲索國在南海有不同程度的填海造陸行為,其中以中國的範圍最大。聲明指出,東協對於南海區域內的填海造陸行為表達擔憂,因為這樣的行為會侵蝕彼此的信任、升高緊張情勢並傷害區域的和平、穩定和安全。

東協再次確認加強互信、自我克制避免讓情勢更複雜、依據國際法追求和平解決爭端方式的必要性。

而在另外一個備受關注的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)上,東協主席國聲明僅表示,樂見RCEP完成談判並達成在2020年完成簽署的承諾。

泰國是今年東協主席國,在6月的東協峰會、7月的東協外長峰會以及10月的商務或貿易部長級會議中,泰國官員都數度強調今年完成談判、最快明年簽署RCEP的目標。

但RCEP遭遇來自印度國內的反彈。菲律賓貿易及工業部長羅培茲(Ramon Lopez)2日在東協峰會場邊舉行記者會透露,現在的目標是在2020年2月前完成RCEP,羅培茲並表示「有一個大國希望在完成之前再和國內諮商和確認一下」。

泰國總理府發言人娜盧孟(Narumon Pinyosinwat)昨天也表示:「我們尚未達成協議,一旦達成,就會宣布。各國商業部長仍在討論懸而未決的議題,預計明年2月左右簽署。」